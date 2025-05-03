في الحدت.. منافسة محتدمة و" التيار" خائف

على بعد ساعات قليلة من فتح باب الاقتراع، احتدمت المعركة البلدية في منطقة ، بين لائحتين: الاولى برئاسة رئيس البلدية الحالي، مدعوماً من " "، والثانية برئاسة عبدو شرفان.

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هذه المنطقة، التي يصفها مناصرو " " بعرين الحزب، قد تشهد تبدلات كثيرة يوم الانتخابات، خصوصاً وان هناك نقمة شعبية كبيرة على البلدية برئاسة عون، نظراً لطريقة تعاطيها ابان الحرب الاسرائيلية على ، كما ان المناطق المجاورة من البلدة تسجل اعتراضاتها ايضاً.

وعليه يضع " الحر"، ورئيسه ثقلهما في المنطقة منعاً لخسارة كبيرة لعون، نظراً لما لهذه المنطقة من رمزيتها وثقلها .