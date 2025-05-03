Advertisement

لبنان

في الحدت.. منافسة محتدمة و" التيار" خائف

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-05-2025 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1355246-638818785378329050.jpg
Doc-P-1355246-638818785378329050.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على بعد ساعات قليلة من فتح باب الاقتراع، احتدمت المعركة الانتخابية البلدية في منطقة الحدت، بين لائحتين: الاولى برئاسة جورج عون رئيس البلدية الحالي، مدعوماً من "التيار الوطني الحر"، والثانية برئاسة عبدو شرفان.
Advertisement
هذه المنطقة، التي يصفها مناصرو "التيار" بعرين الحزب، قد تشهد تبدلات كثيرة يوم الانتخابات، خصوصاً وان هناك نقمة شعبية كبيرة على البلدية برئاسة عون، نظراً لطريقة تعاطيها ابان الحرب الاسرائيلية على لبنان، كما ان المناطق المجاورة من البلدة تسجل اعتراضاتها ايضاً.
وعليه يضع "التيار الوطني الحر"، ورئيسه جبران باسيل ثقلهما في المنطقة منعاً لخسارة كبيرة لعون، نظراً لما لهذه المنطقة من رمزيتها وثقلها العوني.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
فغالي يتوج بلقب رالي الربيع وسط منافسة محتدمة وظروف مناخية صعبة
lebanon 24
03/05/2025 19:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد سياسي مستمرّ وتنافس رئاسي محتدم
lebanon 24
03/05/2025 19:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تحالف بين "حزب الله" و"التيار"
lebanon 24
03/05/2025 19:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تعود العلاقة بين التيار و"حزب الله"؟ تقاطع مصالح أم إعادة تحالف؟
lebanon 24
03/05/2025 19:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:30 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:32 | 2025-05-03
12:19 | 2025-05-03
11:54 | 2025-05-03
11:37 | 2025-05-03
11:27 | 2025-05-03
11:16 | 2025-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24