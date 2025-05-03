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لبنان

وزير الصحة زار مستشفى" اورانج ناسو" في طرابلس

Lebanon 24
03-05-2025 | 07:13
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اعلن وزير الصحة راكان ناصر الدين من مستشفى "اورانج ناسو" الحكومي في مدينة طرابلس عن تنفيذ مرحلة ترميم وتوسعة مركز غسيل الكلى في المستشفى بمبادرة من منظمة الإغاثة الإسلامية كندا، خلال حفل حضره مقبل ملك ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، النائبان طه ناجي وايهاب مطر، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق امام، المدير العام لمستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرا ورئيس مصلحة الصحة في الشمال سعد الله صابونة.
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واعتبر  وزير الصحة ان "هذا المشروع الذي تم بتمويل كريم من منظمة الإغاثة الإسلامية كندا يمثل خطوة نوعية متقدمة للمرضى في الرعاية الصحية و لكل مرضى الكلى في محافظة الشمال. فان الترميم والصيانة الشاملة لقسم غسيل الكلى وانشاء غرف مستقلة للتعقيم وتأمين 10 كراس لغسيل الكلى خطوة تساهم في تخفيف معاناة المرضى وتوفير بيئة علاجية امنة ومريحة لهم، وان هذا الانجاز يؤكد الدور المحوري الذي تقوم به المستشفيات الحكومية في لبنان، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي مر ويمر بها بلدنا".

وقال: "ان مستشفى اورنج ناسو بفضل ادارته الكفوءة وطواقمه التمريضية والطبية المخلصة يقدم نموذجا يحتذى به في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ولقد لمسنا جميعا ونلمس باستمرار الجهود الدؤوبة والعمل المخلص الذي تقوم به ادارة المستشفى من اجل تطوير هذا المرفق الحيوي، وان حرصهم على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وسعيهم الدائم لتطوير وتحديث الاقسام المختلفة في المستشفى لهو امر يستحق كل الثناء والتقدير. واني اتوجه بالشكر الجزيل الى افراد عائلة المستشفى والادارة فيه على تفانيهم واخلاصهم لاقول ان جهودكم هي الاساس الذي تقوم عليه اسس تطوير وقيام هذا المستشفى، وان الدعم الذي تلقاه مستشفى اورنج ناسو من منظمة الإغاثة الإسلامية كندا هو نموذج يحتذى به في التعاون الذي نحتاجه لتطوير قطاعنا الصحي الحكومي".

أضاف: "نحن نامل ان تتوسع هذه الشراكات لتشمل كل المؤسسات العربية والدولية ايمانا منا بالدور الحيوي الذي تلعبه المستشفيات الحكومية في ضمان وصحة وسلامة مجتمعنا "، مؤكدا ان "وزارة الصحة العامة تثمن عاليا هذه الجهود وتؤكد ايضا التزامها بدعم المستشفيات الحكومية".

وأردف: "اليوم زيارتنا هي لنؤكد على هذا الامر فان تطوير وتحديث المستشفيات الحكومية ليس خيارا بل هو ضرورة وطنية ملحة، وانها مسؤوليتنا جميعا كدولة ومجتمع على ان الوزارة هي جزء من الحكومة وهذا هو توجهنا ان نعمل سويا على تعزيز القدرات في هذه المؤسسات وتوفير كل ما يلزمها  من اجل اداء رسالتها النبيلة".

وختم: " اجدد التأكيد على ان الاستثمار في المستشفيات الحكومية هو الاستثمار في مستقبل وصحة لبنان و استثمار في كرامة الانسان وحقه في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة يدا بيد لخدمة بلدنا". (الوكالة الوطنية)
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