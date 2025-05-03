تسلم رؤساء الاقلام في جبيل صناديق الاقتراع من القائمقامية

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تسلّم رؤساء الأقلام والمساعدون المعنيون منذ ساعات الاولى وبإشراف قائمقام بالانابة صناديق الاقتراع من القائمقامية، وبمواكبة من لضمان سلامة العملية، وشملت الصناديق المستلزمات الضرورية، من لوائح شطب وأوراق اقتراع وأدوات لوجستية، حيث تم نقلها إلى مراكز الاقتراع في البلدات الساحلية والجردية من .وتواصل القائمقام مرعي منذ الأمس وحتى الساعة، من مكتبها مع فريق عمل القائمقامية متابعة كل التفاصيل المتعلقة بالعملية والاستماع إلى اي شكوى تصلها والعمل على حلها. (الوكالة الوطنية)