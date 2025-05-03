Advertisement

لبنان

تسلم رؤساء الاقلام في جبيل صناديق الاقتراع من القائمقامية

Lebanon 24
03-05-2025 | 07:37
A-
A+
Doc-P-1355253-638818799546337013.png
Doc-P-1355253-638818799546337013.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسلّم رؤساء الأقلام والمساعدون المعنيون منذ ساعات الفجر الاولى وبإشراف قائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري صناديق الاقتراع من القائمقامية، وبمواكبة من الأجهزة الأمنية لضمان سلامة العملية، وشملت الصناديق المستلزمات الضرورية، من لوائح شطب وأوراق اقتراع وأدوات لوجستية، حيث تم نقلها إلى مراكز الاقتراع في البلدات الساحلية والجردية من القضاء.
Advertisement

وتواصل القائمقام مرعي منذ الأمس وحتى الساعة، من مكتبها مع فريق عمل القائمقامية متابعة كل التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية والاستماع إلى اي شكوى تصلها والعمل على حلها. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
تسلم رؤساء الاقلام صناديق الاقتراع من قائمقامية كسروان الفتوح
lebanon 24
03/05/2025 19:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": وزير الداخلية تفقد عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة في سرايا بعبدا بحضور محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي
lebanon 24
03/05/2025 19:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
توزع رؤساء الاقلام على مراكز الاقتراع في قضاء عاليه
lebanon 24
03/05/2025 19:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار جديد من وزير الداخلية لتعديل تقسيم أقلام الاقتراع في جبل لبنان
lebanon 24
03/05/2025 19:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:30 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:32 | 2025-05-03
12:19 | 2025-05-03
11:54 | 2025-05-03
11:37 | 2025-05-03
11:27 | 2025-05-03
11:16 | 2025-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24