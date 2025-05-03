استكمال التحضيرات للانتخابات البلدية في قضاء المتن الشمالي

Advertisement

استكملت التحضيرات الادارية واللوجستية للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء ، وتسلم رؤساء الاقلام والكتبة صباحا صناديق الاقتراع ومستلزمات العملية من لوائح شطب وحبر وقرطاسية في قائمقامية المتن في الجديدة بإشراف القائمقام .وانطلق رؤساء الاقلام والكتبة بمواكبة أمنية إلى مراكز الاقتراع في القرى والبلدات المتنية كافة، فيما تعمل القوى الامنية على تسيير دوريات على الطرق الرئيسية وفي محيط المراكز، علما بأنه فازت 13 بلدية في بالتزكية. (الوكالة الوطنية)