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لبنان

استكمال التحضيرات للانتخابات البلدية في قضاء المتن الشمالي

Lebanon 24
03-05-2025 | 07:40
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استكملت التحضيرات الادارية واللوجستية للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المتن الشمالي، وتسلم رؤساء الاقلام والكتبة صباحا صناديق الاقتراع ومستلزمات العملية الانتخابية من لوائح شطب وحبر وقرطاسية في قائمقامية المتن في الجديدة بإشراف القائمقام مارلين حداد
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وانطلق رؤساء الاقلام والكتبة بمواكبة أمنية إلى مراكز الاقتراع في القرى والبلدات المتنية كافة، فيما تعمل القوى الامنية على تسيير دوريات على الطرق الرئيسية وفي محيط المراكز، علما بأنه فازت 13 بلدية في القضاء بالتزكية. (الوكالة الوطنية)
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