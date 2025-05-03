إستهداف سيارة في بلدة خرطوم

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة سيارة في بلدة في .

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وبحسب المعلومات، لم يُصب الصاروخ الذي أطلقته المسيّرة السيارة.

وعُلِمَ عن إصابة شخص بجروحٍ خطيرة.