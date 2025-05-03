Advertisement

لبنان

إستهداف سيارة في بلدة خرطوم

Lebanon 24
03-05-2025 | 10:24
A-
A+
Doc-P-1355306-638818899972405081.jpg
Doc-P-1355306-638818899972405081.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة سيارة في بلدة خرطوم في جنوب لبنان.
Advertisement
 
 
وبحسب المعلومات، لم يُصب الصاروخ الذي أطلقته المسيّرة السيارة.
 
 
وعُلِمَ عن إصابة شخص بجروحٍ خطيرة.
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة في بلدة خرطوم قرب أنصار في جنوب لبنان من دون وقوع إصابات
lebanon 24
03/05/2025 19:49:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": سقوط شهيد وجريح بحالة مستقرة جراء إستهداف إسرائيلي لسيارة في بلدة قعقعية الجسر - جنوب لبنان
lebanon 24
03/05/2025 19:49:55 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خبر.. استهداف سيارة في قبريخا - جنوب لبنان!
lebanon 24
03/05/2025 19:49:55 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر يكشف.. هذه حقيقة استهداف سيارة في صور
lebanon 24
03/05/2025 19:49:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:30 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:32 | 2025-05-03
12:19 | 2025-05-03
11:54 | 2025-05-03
11:37 | 2025-05-03
11:27 | 2025-05-03
11:16 | 2025-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24