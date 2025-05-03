عملية داخل الضاحية.. من أوقفت "المخابرات" هناك؟

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أعلن الجيش في بيان أنّ دورية من أوقفت في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.م.) المطلوب توقيفه لتشكيله مع عدد من الأشخاص عصابة مسلحة تنشط في أعمال الخطف والسلب والسرقة وفرض الخوات بقوة السلاح والتعدي على المواطنين، بالإضافة إلى إطلاق النار.أضاف البيان:" بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص".