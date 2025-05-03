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لبنان

عملية داخل الضاحية.. من أوقفت "المخابرات" هناك؟

Lebanon 24
03-05-2025 | 11:27
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أعلن الجيش في بيان أنّ دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.م.) المطلوب توقيفه لتشكيله مع عدد من الأشخاص عصابة مسلحة تنشط في أعمال الخطف والسلب والسرقة وفرض الخوات بقوة السلاح والتعدي على المواطنين، بالإضافة إلى إطلاق النار.
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أضاف البيان:" بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
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