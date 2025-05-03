تعهد من "حماس" للدولة اللبنانية.. إليكم التفاصيل

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وأضاف المصدر أنّ حماس تعهدت بالعمل خلال 48 ساعة على تسليم مطلقي الصواريخ. أفاد مصدر أمني لبناني لـ "الحدث" عن أنّ التزمت بتسليم 4 من مطلقي الصواريخ.وأضاف المصدر أنّ حماس تعهدت بالعمل خلال 48 ساعة على تسليم مطلقي الصواريخ.

وقال المصدر، أن حماس أبلغت السلطات بأن مطلقي الصواريخ باتجاه لم يتشاورا مع قيادة الحركة، ولم تعطيهم الإذن بإطلاقها.

كما تعهدت حماس بـ "عدم تجاوز السيادة "، حسب المصدر.

علم " " أنَّ حركة "حماس" ستصدر قريباً بياناً تردّ فيه على التحذير الذي أطلقه باتجاهها ، اليوم الجمعة. وكان قدأنَّ حركة "حماس" ستصدر قريباً بياناً تردّ فيه على التحذير الذي أطلقه باتجاهها ، اليوم الجمعة.

وأمس، خلال اجتماع في في ، قرر للدفاع رفع توصية إلى تتضمن "تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".