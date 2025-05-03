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لبنان

تعهد من "حماس" للدولة اللبنانية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-05-2025 | 12:19
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وكان قد علم "لبنان24" أنَّ حركة "حماس" ستصدر قريباً بياناً تردّ فيه على التحذير الذي أطلقه باتجاهها المجلس الأعلى للدفاع، اليوم الجمعة.

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أفاد مصدر أمني  لبناني لـ "الحدث" عن أنّ حماس التزمت بتسليم 4  من مطلقي الصواريخ.
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وأضاف المصدر أنّ حماس تعهدت بالعمل خلال 48 ساعة على تسليم مطلقي الصواريخ.
 
وقال المصدر، أن حماس أبلغت السلطات بأن مطلقي الصواريخ باتجاه إسرائيل لم يتشاورا مع قيادة الحركة، ولم تعطيهم الإذن بإطلاقها.
 
 كما تعهدت حماس بـ "عدم تجاوز السيادة اللبنانية"، حسب المصدر.
 
وكان قد علم "لبنان24" أنَّ حركة "حماس" ستصدر قريباً بياناً تردّ فيه على التحذير الذي أطلقه باتجاهها المجلس الأعلى للدفاع، اليوم الجمعة. 
 
وأمس، خلال اجتماع في القصر الجمهوري في بعبدا، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع توصية إلى مجلس الوزراء تتضمن "تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".
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