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لبنان
قصفها "حزب الله".. إقرأوا ما قيل عن "منطقة إسرائيلية"
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-05-2025
|
14:24
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نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً قالت فيه إن إعادة تأهيل مستوطنات شمال
إسرائيل
المُحاذية للبنان هي عملية "غير كافية لوحدها"، مشيرة إلى أن الاستثمار ضروري هناك.
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وأصيبت منطقة شمال إسرائيل بانتكاسة كبيرة إبان الحرب التي اندلعت بين "
حزب الله
" وإسرائيل بدءاً من 8 تشرين الأول 2023 ولغاية 27 تشرين الثاني 2024.
وخلال تلك الحرب، استهدف "حزب الله" بالصواريخ العديد من
المستوطنات
الإسرائيلية، ما أسفر عن خسائر كبيرة في الممتلكات والمباني.
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "
لبنان24
" إنَّ حرب
الشمال
كشفت، على نحو مؤلم، عن الفجوات العميقة بين
مركز إسرائيل
ومحيطها، وأردف: "لقد اختبر العديد من المُهجّرين، الذين أُجبروا على الانتقال إلى وسط إسرائيل، لأول مرة خدمات رعاية صحية متاحة للجميع، وأنظمة تعليمية متنوعة، وفرص عمل لم تكن متاحة لهم في الشمال. كذلك، أصبحت هذه التجربة المأسوية بمثابة جرس إنذار للكثيرين، فالعودة إلى الشمال لا تعني بالضرورة العودة إلى ما كانت عليه الأمور".
وذكر التقرير أن ما يتضح جلياً هو أنَّ الشمال لا يحتاجُ إلى إعادة تأهيلٍ فحسب، بل إلى إعادة بناء حقيقية، وأضاف: "علينا أن نسعى جاهدين لتحويل الشمال إلى قوة عظمى
في إسرائيل
، لا مجرد منطقة هامشية مهملة، بل إلى منطقة مزدهرة وجذابة، تتمتع بالمرونة الاقتصادية والاجتماعية".
وأردف: "إن الأساس لتعزيز الشمال يرتكز على ثلاثة عناصر أساسية متكاملة:
خدمات الرعاية الصحية
المتقدمة والمتاحة، وفرص العمل عالية الجودة والمتنوعة، ونظام تعليمي ممتاز ومبتكر".
وأوضح التقرير أن "الحرب أبرزت فجوات الرعاية الصحية الهائلة، مع نشوء احتياجات عاجلة لدى الجرحى من الجنود والمدنيين على حد سواء"، وأردف: "حتى وقت قريب، كان سكان الشمال يضطرون للسفر إلى وسط إسرائيل لتلقي خدمات إعادة التأهيل الأساسية - أثناء الحرب وقبلها".
ويدعو التقرير، كما ورد في متنه، إلى "تعاون الكيانات الاجتماعية داخل إسرائيل لتنمية الشمال"، فيما كشف أنّ المنطقة المحاذية للبنان تفتقر إلى النمو والرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وسبق أن تحدثت تقارير إسرائيلية أخرى مختلفة عن أن منطقة شمال إسرائيل تعتبرُ منسية من قبل السلطات الإسرائيلية، وقد أشارت إلى أن الحرب الأخيرة كشفت هذا الأمر لاسيما أن الخدمات التي تتوافر في المناطق الأخرى تُعدّ معززة أكثر من تلك القائمة في الشمال.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
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