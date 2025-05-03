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لبنان

مفاجأة جديدة عن "شقة صيدا" والأجنّة البشرية.. ما كُشف مثير!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-05-2025 | 14:52
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كشفت معلومات "لبنان24" تفاصيل جديدة عن حادثة العثور على أجنّة بشرية داخل منزل في صيدا.
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وأشارت المصادر إلى أنَّ الشقة التي احتوت على الأجنة الموضوعة داخل أوعية زجاجية، تعود لطبيب نسائي توفي في وقتٍ سابق.
 
وذكرت المصادر أنَّ هذه الأجنة جاءت بعد عمليات إجهاض حصلت سابقاً، وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقات بالحادثة لجلاء المزيد من الحقائق.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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