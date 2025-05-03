مفاجأة جديدة عن "شقة صيدا" والأجنّة البشرية.. ما كُشف مثير!

كشفت معلومات " " تفاصيل جديدة عن حادثة العثور على أجنّة بشرية داخل منزل في .

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وأشارت المصادر إلى أنَّ الشقة التي احتوت على الأجنة الموضوعة داخل أوعية زجاجية، تعود لطبيب نسائي توفي في وقتٍ سابق.

وذكرت المصادر أنَّ هذه الأجنة جاءت بعد عمليات إجهاض حصلت سابقاً، وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقات بالحادثة لجلاء المزيد من الحقائق.