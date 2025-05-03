بسبب قرار لوزير الداخلية.. تحرّك شعبي في زغرتا

نفذ عدد من أهالي وشباب والمخاتير اعتصاماً أمام سرايا زغرتا، احتجاجاً على قرار والبلديات بتخفيض عدد المخاتير في "حي المعاصر" و"حي الصليّب الجنوبي".

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واعتبر الأهالي أن هذا الأمر "مجحف بحق زغرتا المدينة، وبخاصة انّ القرار جاء متأخراً وبعد اقفال باب الترشيحات".