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لبنان

بسبب قرار لوزير الداخلية.. تحرّك شعبي في زغرتا

Lebanon 24
03-05-2025 | 15:11
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نفذ عدد من أهالي وشباب زغرتا والمخاتير اعتصاماً أمام سرايا زغرتا، احتجاجاً على قرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بتخفيض عدد المخاتير في "حي المعاصر" و"حي الصليّب الجنوبي".
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واعتبر الأهالي أن هذا الأمر "مجحف بحق زغرتا المدينة، وبخاصة انّ القرار جاء متأخراً وبعد اقفال باب الترشيحات".
 
 
 
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