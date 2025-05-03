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لبنان

عشية الانتخابات.. تعميمٌ من محافظ جبل لبنان

Lebanon 24
03-05-2025 | 15:20
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عمّم محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي آلية عمل مراكز غرف عمليات أقضية المحافظة.
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وأكد مكاوي ضرورة التزام الآلية لاستخلاص الدروس المستفادة وأخذها في الاعتبار في أي انتخابات مقبلة، كما شدد على ضمان حسن سير العملية الانتخابية.
 
 
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