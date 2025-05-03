عشية الانتخابات.. تعميمٌ من محافظ جبل لبنان

عمّم محافظ آلية عمل مراكز غرف عمليات أقضية المحافظة.

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وأكد مكاوي ضرورة الآلية لاستخلاص الدروس المستفادة وأخذها في الاعتبار في أي انتخابات مقبلة، كما شدد على ضمان العملية .