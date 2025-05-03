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لبنان

إلى المواطنين.. نداء من وزارة الداخلية

Lebanon 24
03-05-2025 | 16:52
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دعت وزارة الداخلية والبلديات، عشية الانتخابات البلدية والاختيارية، اللبنانيين إلى الاقتراع بكثافة.
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وفي منشور عبر حسابها على منصة "آكس"، قالت الوزارة: "لأن البلد ببلّش بالبلديّة … شاركوا بالاقتراع. دعوة من وزارة الداخلية والبلديات إلى اللبنانيات واللبنانيين في محافظة جبل لبنان للاقتراع بكثافة في أجواء من الديموقراطية والشفافية التامة".
 
 
 
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