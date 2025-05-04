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لبنان

فارس سعيد من قرطبا: البلدة ستكون نموذجًا للديمقراطية

Lebanon 24
04-05-2025 | 00:40
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أكد النائب السابق فارس سعيد في تصريح لـmtv من بلدة قرطبا، أن "المعركة ديمقراطية وهادئة، والبلدة ستكون نموذجًا يُحتذى به اليوم في هذا الاستحقاق المحلي".
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وأضاف: "نحن في توجّه سياسي واحد مع حزب القوات اللبنانية وما يحصل تنافس ديمقراطي".
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