فارس سعيد من قرطبا: البلدة ستكون نموذجًا للديمقراطية

أكد النائب السابق في تصريح لـmtv من بلدة ، أن "المعركة ديمقراطية وهادئة، والبلدة ستكون نموذجًا يُحتذى به اليوم في هذا الاستحقاق المحلي".

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وأضاف: "نحن في توجّه سياسي واحد مع وما يحصل تنافس ".