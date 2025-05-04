Advertisement

لبنان

عون من سراي بعبدا: ما نشهده "بكبّر القلب"... وواثقون بأن الانتخابات ستُستكمَل بخير

Lebanon 24
04-05-2025 | 00:47
A-
A+
Doc-P-1355449-638819418636328957.PNG
Doc-P-1355449-638819418636328957.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، اليوم الأحد، سرايا بعبدا للاطلاع على الإجراءات المتّخذة مع انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان.
 
Advertisement
 
وتفقد عون هناك غرفة عمليات الانتخابات بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار ومحافظ جبل لبنان محمد مكاوي.
 
وخلال جولته في غرفة العمليات في السراي، توجه الرئيس عون إلى العاملين بالقول: "العمل الذي تقومون به مهم وكبير، ولديّ ثقة بأن العملية الانتخابية ستُستكمَل بخير وسلامة". وأضاف:
"ما نشهده اليوم على صعيد الانتخابات البلدية بكبّر القلب، رغم كل الإمكانيات المتواضعة."
 
 
وكان عون تفقد غرفة عمليات الانتخابات في وزارة الداخلية، يرافقه وزيرا الداخلية احمد الحجار والعدل عادل نصار.
 
وفي تصريح له، قال عون إنَّ "دور البلديات رئيسي، وهذا الاستحقاق أساسي"، وأضاف: "مهمّتنا تأمين الحماية والأمن والسلامة للعملية الانتخابية، ومواكبتها طوال النهار".
 
وأكد عون أنَّ "الانتخابات فرصة للمواطن"، وقال: "صندوق الاقتراع هو حقّك الطبيعي، ضع في الصندوق اللائحة التي ترى فيها مصلحة مدينتك أو بلدتك، فأنت وحدك، أيها المواطن، من يتحمّل هذه المسؤولية".
 
ولفت إلى أنَّ "الأجهزة الأمنية تلقّت تعليمات صارمة لمواكبة العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها".

 
مواضيع ذات صلة
رئيس الجمهورية من سرايا بعبدا: ما نشهده على صعيد الإنتخابات البلدية "بكبّر القلب" رغم كل الإمكانيات المتواضعة
lebanon 24
04/05/2025 10:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
عون من سراي بعبدا: لدي الثقة بأن العملية الانتخابية ستنتهي بخير وسلامة
lebanon 24
04/05/2025 10:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد لـ"بلومبرغ": واثق أن المشرعين سيمررون قانون سرية البنوك خلال أسابيع قليلة
lebanon 24
04/05/2025 10:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى سرايا بعبدا لمتابعة سير عملية الانتخابات البلدية والإختيارية
lebanon 24
04/05/2025 10:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:45 | 2025-05-04
03:42 | 2025-05-04
03:35 | 2025-05-04
03:19 | 2025-05-04
03:16 | 2025-05-04
03:15 | 2025-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24