عون من سراي بعبدا: ما نشهده "بكبّر القلب"... وواثقون بأن الانتخابات ستُستكمَل بخير

بالفيديو.. لحظة وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى سرايا بعبدا لتفقد عملية سير الإنتخابات البلدية والاختياريّة#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/fr3gzt2ZL1
— lebanon 24 (@Lebanon24) May 4, 2025
بالفيديو.. لحظة وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى سرايا بعبدا لتفقد عملية سير الإنتخابات البلدية والاختياريّة#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/fr3gzt2ZL1
الرئيس عون متفقدًا غرفة العمليات في مبنى محافظة جبل لبنان: من لا يريد أداء مهامه لا مكان له بيننا pic.twitter.com/ECJXyXqOe7
— lbci Lebanon News (@LBCI_NEWS) May 4, 2025
الرئيس عون متفقدًا غرفة العمليات في مبنى محافظة جبل لبنان: من لا يريد أداء مهامه لا مكان له بيننا pic.twitter.com/ECJXyXqOe7