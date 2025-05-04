عون من سراي بعبدا: ما نشهده "بكبّر القلب"... وواثقون بأن الانتخابات ستُستكمَل بخير

زار رئيس الجمهوريّة ، اليوم الأحد، سرايا للاطلاع على الإجراءات المتّخذة مع انطلاق والاختيارية في .

بالفيديو.. لحظة وصول رئيس الجمهورية عون إلى سرايا بعبدا لتفقد عملية سير الإنتخابات البلدية والاختياريّة#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/fr3gzt2ZL1 — 24 (@Lebanon24) May 4, 2025 Advertisement

وتفقد عون هناك غرفة عمليات الانتخابات بحضور أحمد ومحافظ مكاوي.

وخلال جولته في في السراي، توجه إلى العاملين بالقول: "العمل الذي تقومون به مهم وكبير، ولديّ ثقة بأن العملية ستُستكمَل بخير وسلامة". وأضاف:

"ما نشهده اليوم على صعيد الانتخابات البلدية بكبّر القلب، رغم كل الإمكانيات المتواضعة."

الرئيس عون متفقدًا غرفة العمليات في مبنى محافظة : من لا يريد أداء مهامه لا مكان له بيننا pic.twitter.com/ECJXyXqOe7 — Lebanon News (@LBCI_NEWS) May 4, 2025

وكان عون تفقد غرفة عمليات الانتخابات في ، يرافقه وزيرا الداخلية والعدل عادل .

وفي تصريح له، قال عون إنَّ "دور البلديات رئيسي، وهذا الاستحقاق أساسي"، وأضاف: "مهمّتنا تأمين الحماية والأمن والسلامة للعملية الانتخابية، ومواكبتها طوال النهار".

وأكد عون أنَّ "الانتخابات فرصة للمواطن"، وقال: "صندوق الاقتراع هو حقّك الطبيعي، ضع في الصندوق اللائحة التي ترى فيها مصلحة مدينتك أو بلدتك، فأنت وحدك، أيها المواطن، من يتحمّل هذه المسؤولية".

ولفت إلى أنَّ " تلقّت تعليمات صارمة لمواكبة العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها".



