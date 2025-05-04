"إقتراع خجول" في برجا وشحيم.. والماكينات الإنتخابية "تنتشر"

حركة اقتراع خجولة تشهدها بلدتي وشحيم في إقليم الخروب، وذلك مع انطلاق عملية والاختيارية في ، اليوم الأحد.

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وأفاد مندوب " " في إقليم الخروب بأنّ قلة من المواطنين توافدوا إلى مراكز الإقتراع التي انتشر مندوبو الماكينات حولها وسط وجود تعزيزات أمنية مشددة.