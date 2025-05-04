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لبنان

"إقتراع خجول" في برجا وشحيم.. والماكينات الإنتخابية "تنتشر"

Lebanon 24
04-05-2025 | 01:25
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حركة اقتراع خجولة تشهدها بلدتي برجا وشحيم في إقليم الخروب، وذلك مع انطلاق عملية الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان، اليوم الأحد.
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وأفاد مندوب "لبنان24" في إقليم الخروب بأنّ قلة من المواطنين توافدوا إلى مراكز الإقتراع التي انتشر مندوبو الماكينات الانتخابية حولها وسط وجود تعزيزات أمنية مشددة.
 
 
 
 
 
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