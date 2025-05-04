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لبنان

انتقادات لسعادته: خطوة غير موفّقة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-05-2025 | 02:45
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تلقى نائب بارز عبر مقرّبين منه سلسلة انتقادات عقب إطلالته الإعلامية الأخيرة، التي وُصفت بأنها مليئة بالهفوات. 
 
واعتبرت الأوساط المتابعة أن هذه الأخطاء شكّلت فرصة ذهبية للخصوم الذين سارعوا لاستغلالها انتخابياً.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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