انتقادات لسعادته: خطوة غير موفّقة

تلقى نائب بارز عبر مقرّبين منه سلسلة انتقادات عقب إطلالته الإعلامية الأخيرة، التي وُصفت بأنها مليئة بالهفوات.

واعتبرت الأوساط المتابعة أن هذه الأخطاء شكّلت فرصة ذهبية للخصوم الذين سارعوا لاستغلالها انتخابياً.