من بينها لبنان... واشنطن تُحذّر مواطنيها من السفر إلى 21 دولة

Advertisement

حذّرت الأميركية مواطنيها من السفر إلى 21 دولة حول العالم، في ضوء تصاعد التهديدات الأمنية وتدهور الأوضاع في مناطق عدة، مضيفة وبوركينا فاسو إلى قائمة الدول التي يُنصح بتجنبها تماماً.وأوضحت أن إدراج الشمالية جاء نتيجة "الخطر الجسيم والمستمر للاعتقال أو الاحتجاز لفترات طويلة أو التعسفي"، في حين أُدرجت بوركينا فاسو بسبب تفشي "أعمال الإرهاب والجريمة وعمليات الخطف".وتعتمد نظاماً من أربع مستويات لتحذيرات السفر، تبدأ من "اتخاذ الاحتياطات الاعتيادية" وصولاً إلى "لا تسافر"، وهو التحذير الأشد.وشملت القائمة أيضاً دولاً مثل: اليمن، ، ، ، ، ، ، ، الصومال، ، ، ميانمار، مالي، الكونغو ، جنوب السودان، جمهورية إفريقيا الوسطى، ، هايتي، وبيلاروس.كما نبّهت السلطات الأميركية إلى ضرورة توخي الحذر الشديد عند زيارة بعض المناطق داخل ، رغم بقاء مستوى التحذير العام للبلاد عند المستوى الثاني.وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار الاضطرابات والصراعات في عدد من المناطق حول العالم، ما يرفع من مخاطر السفر ويستدعي مزيداً من الحذر.