فازت بالتزكية، 70 بلدية من أصل 333 في ، وذلك خلال والاختيارية.

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كذلك، سجلت الأرقام فوز 187 مختاراً بالتزكية أيضاً.





وانطلقت الانتخابات عند الساعة الـ7 صباحاً، بعدما فتحت مراكز الإقتراع أبوابها أمام المواطنين وسط استنفار أمني كثيف.





وواكب رئيس الجمهورية أجواء العملية من خلال جولات قام بها على ، سرايا ، ، حيث أكد أن الاستحقاق البلدي أساسي، معتبراً أن إجراءه يمثل رسالة إيجابية للداخل والخارج.