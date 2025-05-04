البستاني من دير القمر: ما يحصل اليوم عرس للديمقراطية

أكّد في تصريح لقناة من بلدة دير القمر، أنّ "ما يحصل اليوم هو عرس بامتياز".

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وأشار إلى أنه سيقترع للمرشحين "الذين يريدون العمل من أجل البلدة وخدمة أهلها".