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لبنان

البستاني من دير القمر: ما يحصل اليوم عرس للديمقراطية

Lebanon 24
04-05-2025 | 03:16
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أكّد النائب فريد البستاني في تصريح لقناة mtv من بلدة دير القمر، أنّ "ما يحصل اليوم هو عرس ديمقراطي بامتياز".
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وأشار البستاني إلى أنه سيقترع للمرشحين "الذين يريدون العمل من أجل البلدة وخدمة أهلها".
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