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لبنان

"إشكال إنتخابي" في كسروان.. الجيش يتدخل وهذا ما حصل

Lebanon 24
04-05-2025 | 03:59
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وقع إشكال في أحد أقلام الاقتراع في بلدة الغينة – كسروان، ما أدى إلى سقوط جريح نتيجة التدافع بين عدد من المواطنين.

وعلى إثر الحادث، تدخلت وحدات من الجيش وعملت على تعزيز انتشارها في البلدة لضبط الوضع ومنع تفاقم الإشكال.
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