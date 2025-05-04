Advertisement

لبنان

إعلان لائحة "ضيعتنا بتجمعنا" لبلدية بينو- قبولا في عكار

Lebanon 24
04-05-2025 | 05:06
A-
A+
Doc-P-1355555-638819572460929282.png
Doc-P-1355555-638819572460929282.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن تشكيل لائحة "ضيعتنا بتجمعنا" التي تضمّ وجوهاً جديدة من أبناء البلدة في نادي بينو الثقافي، في حفل ضخم ضمّ فاعليات وأهالي بلدة بينو- قبولا.
Advertisement

وأكّدت المرشّحة لرئاسة اللائحة الدكتورة  كارول فارس، رمزية النادي الثقافي الذي تأسس العام 1944 من أوائل النوادي الثقافية في لبنان والذي أصرّ المرشّحون إطلاق اللائحة من منبره، خاصّة وأن النادي يعيد إلى الأذهان العصر الذهبي الذي كانت فيه بينو مركزاً سياحياً وعمرانياً وإقتصادياً لعكار والشمال ككل.

وقالت فارس في خطابها، "ترشّحنا لأننا نؤمن بضرورة العمل الجاد والمثمر لإعادة بلدتنا إلى الخارطة السياحية ولكي تعود بينو عروس عكار."

وتضمّ اللائحة كوكبة من أبناء البلدة ومعظمهم من العنصر الشبابي حاملين في جعبتهم هدفاً واحداً وهو إنماء بينو-قبولا بعيدا عن المناحرات السياسية.

كما أعلنت فارس أسماء المرشحين معها على اللائحة، وهم: رندا عطية، ندى داود، إلماظة جرجس ، بسام منصور، فادي جواد، جورج سركيس، ميلاد ديب، جون ابراهيم، جرجي اسحاق، جورج جبور، ابراهيم عطية، الياس زعرور، شادي جريج وميشال الأطرش.
وفي كلمته أكّد المرشّح ضمن اللائحة فادي جواد "أن الانتخابات البلدية ليست معركة حياة أو موت وليست ساحة لإغلاق باب الرابط الاجتماعي والعائلي فهي محطة آنية وعابرة"، ودعا جواد الجميع الى الالتزام بأسس المنافسة الشريفة محافظين على "الجيرة والقرابة وعشرة العمر".

كما نوّه المرشّح الياس زعرور باسم اللائحة "ضيعتنا بتجمعنا"، معتبراً أن "بينو تجمع أبناءها في الأفراح والتضامن على أمل الإنماء المتوازن وخلق فرص العمل لتبقى "بينو بتجمعنا".

وقال: "هدفنا خدمة وتطوير البلدة في كافة المجالات، وسنعمل لأن نرتقي بالعمل البلدي إلى أعلى المستويات. وسأسعى إلى توحيد وتكثيف الجهود للوصول إلى لائحة واحدة تنجح بالتزكية في الانتخابات المقبلة لنبقى يداً واحدة كما كنا دائما".

وعرضت المرشّحة إلماظة جرجس البرنامج الانتخابي للائحة الذي يركزعلى النقاط التالية:
1- تحسين البنية التحتية والخدمات الاساسية: صيانة الطرق والارصفة وتحسين الانارة العامة وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي
2- الرقمنة والحوكمة الرشيدة: رقمنة الخدمات البلدية لتسهيل الاجراءات وتقليل البيروقراطية، تعزيز الشفافية في الموازنات والمشاريع، ونشر تقارير دورية عن الاداء، وفتح قنوات مباشرة مع المواطنين عبر منصات رقمية
3- دعم الشباب والانشطة الثقافية والرياضية: اعادة تأهيل ملاعب النوادي في البلدة ووضعهم في تصرف الجميع، تشجيع المبادرات الثقافية واحياء التراث لتعزيز روح الانتماء والمواطنة ودعم المبادرات الشبابية والمشاريع الصغيرة
4- التخطيط العمراني والتنمية المستدامة: وضع خطة شاملة لتطوير الاحياء وتنظيم الاسواق، الحفاظ على المساحات الخضراء والثروة الحرجية وتشجير الشوارع وتشجيع البناء المستدام والطاقة المتجددة في المشاريع الجديدة.
5- تمكين المرأة وتعزيز المشاركة المجتمعية: دعم مشاريع تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتشجيع المواطنات على المساهمة في صنع القرار المحلي عبر لجان الاحياء.
6- السلامة العامة وتحسين جودة الحياة: تعزيز الاضاءة والمراقبة في المناطق العامة للحد من الجرائم، تطوير الحدائق والمرافق الترفيهية لجميع الفئات وتحسين الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة
7- تعزيز التربية والتعليم: تاهيل وتجهيز المدارس الرسمية، دعم الاساتذة والطلاب بتامين حصص تقوية مجانية للطلاب مثلا وتنظيم ورش عمل تدريبية مع وزارة التربية والمنظمات الغير حكومية و تشكيل لجنة تربوية بلدية لمتابعة اوضاع المدارس واقتراح حلول.
8- تعزيز القطاع الزراعي: دعم صغار المزارعين.
مواضيع ذات صلة
إعلان لائحة "عين الخروبة بتجمعنا" في المتن
lebanon 24
04/05/2025 15:34:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان لائحة "الوفاء والكرامة" في الحاكور – عكار
lebanon 24
04/05/2025 15:34:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان لائحة "روح المينا" للانتخابات البلدية
lebanon 24
04/05/2025 15:34:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان لائحة "نبض عبرين" ومداورة لرئاسة البلدية بين عادل شاهين وآلان ضرغام
lebanon 24
04/05/2025 15:34:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:15 | 2025-05-04
06:41 | 2025-05-04
08:29 | 2025-05-04
08:29 | 2025-05-04
08:26 | 2025-05-04
08:24 | 2025-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24