إعلان لائحة "ضيعتنا بتجمعنا" لبلدية بينو- قبولا في عكار

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وأكّدت المرشّحة لرئاسة اللائحة الدكتورة كارول فارس، رمزية النادي الثقافي الذي تأسس العام 1944 من أوائل النوادي الثقافية في والذي أصرّ المرشّحون إطلاق اللائحة من منبره، خاصّة وأن النادي يعيد إلى الأذهان العصر الذهبي الذي كانت فيه بينو مركزاً سياحياً وعمرانياً وإقتصادياً لعكار والشمال ككل.وقالت فارس في خطابها، "ترشّحنا لأننا نؤمن بضرورة العمل الجاد والمثمر لإعادة بلدتنا إلى الخارطة السياحية ولكي تعود بينو عروس ."وتضمّ اللائحة كوكبة من أبناء البلدة ومعظمهم من العنصر الشبابي حاملين في جعبتهم هدفاً واحداً وهو إنماء بينو-قبولا بعيدا عن المناحرات السياسية.كما أعلنت فارس أسماء المرشحين معها على اللائحة، وهم: رندا ، ندى داود، إلماظة ، بسام منصور، فادي جواد، سركيس، ميلاد ديب، جون ، جرجي اسحاق، جورج ، ابراهيم عطية، الياس ، شادي جريج وميشال .وفي كلمته أكّد المرشّح ضمن اللائحة فادي جواد "أن ليست معركة حياة أو موت وليست ساحة لإغلاق باب الرابط الاجتماعي والعائلي فهي محطة آنية وعابرة"، ودعا جواد الجميع الى الالتزام بأسس المنافسة الشريفة محافظين على "الجيرة والقرابة وعشرة العمر".كما نوّه المرشّح الياس زعرور باسم اللائحة "ضيعتنا بتجمعنا"، معتبراً أن "بينو تجمع أبناءها في الأفراح والتضامن الإنماء المتوازن وخلق فرص العمل لتبقى "بينو بتجمعنا".وقال: "هدفنا خدمة وتطوير البلدة في كافة المجالات، وسنعمل لأن نرتقي بالعمل البلدي إلى أعلى المستويات. وسأسعى إلى توحيد وتكثيف الجهود للوصول إلى لائحة واحدة تنجح بالتزكية في الانتخابات المقبلة لنبقى يداً واحدة كما كنا دائما".وعرضت المرشّحة إلماظة جرجس البرنامج الانتخابي للائحة الذي يركزعلى النقاط التالية:1- تحسين البنية التحتية والخدمات الاساسية: صيانة الطرق والارصفة وتحسين الانارة العامة وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي2- الرقمنة والحوكمة الرشيدة: رقمنة الخدمات البلدية لتسهيل الاجراءات وتقليل البيروقراطية، تعزيز الشفافية في الموازنات والمشاريع، ونشر تقارير دورية عن الاداء، وفتح قنوات مباشرة مع المواطنين عبر منصات رقمية3- دعم الشباب والانشطة الثقافية والرياضية: اعادة تأهيل ملاعب النوادي في البلدة ووضعهم في تصرف الجميع، تشجيع المبادرات الثقافية واحياء التراث لتعزيز روح الانتماء والمواطنة ودعم المبادرات الشبابية والمشاريع الصغيرة4- التخطيط العمراني والتنمية المستدامة: وضع خطة شاملة لتطوير الاحياء وتنظيم الاسواق، الحفاظ على المساحات الخضراء والثروة الحرجية وتشجير الشوارع وتشجيع البناء المستدام والطاقة المتجددة في المشاريع الجديدة.5- تمكين المرأة وتعزيز المشاركة المجتمعية: دعم مشاريع تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتشجيع المواطنات على المساهمة في صنع القرار المحلي عبر لجان الاحياء.6- السلامة العامة وتحسين جودة الحياة: تعزيز الاضاءة والمراقبة في المناطق العامة للحد من الجرائم، تطوير الحدائق والمرافق الترفيهية لجميع الفئات وتحسين الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة7- تعزيز التربية والتعليم: تاهيل وتجهيز المدارس الرسمية، دعم الاساتذة والطلاب بتامين حصص تقوية مجانية للطلاب مثلا وتنظيم ورش عمل تدريبية مع وزارة التربية والمنظمات الغير حكومية و تشكيل لجنة تربوية بلدية لمتابعة اوضاع المدارس واقتراح حلول.8- تعزيز القطاع الزراعي: دعم صغار المزارعين.