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لبنان

وزير الإعلام من بصاليم: الانتخابات اليوم خطوة باتّجاه تفعيل اللامركزية

Lebanon 24
04-05-2025 | 05:09
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أعلن وزير الإعلام بول مرقص، صباح اليوم، من بصاليم أنّ "ما يحصل اليوم دليل على أنّ الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية جوزاف عون حريصة على إجراء الاستحقاق في موعده وبكل تنظيم". 
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تابع مرقص في كلامه للـ "mtv"، أنّه "سنحترم كل المواعيد الدستوريّة وسنجري كل الاستحقاقات مهما كانت الظروف والانتخابات اليوم خطوة باتّجاه تفعيل اللامركزية". 
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