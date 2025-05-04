حنكش من رومية: البلدة بحاجة إلى المزيد من الإنماء

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وقال:" نأمل أن تكون هذه الانتخابات تأسيسية لانتخابات نيابية نزيهة وأن تعيد الإنماء الى بلداتنا، خصوصًا وأن بلدة رومية بحاجة إلى المزيد من الإنماء لتقليل الهجرة في صفوف الشباب، إذ على البلديات العمل بشكل إنمائي للحفاظ على شبابها".