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لبنان

حنكش من رومية: البلدة بحاجة إلى المزيد من الإنماء

Lebanon 24
04-05-2025 | 05:38
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 لفت النائب الياس حنكش قبيل الادلاء بصوته في الانتخابات البلدية في رومية الى أن" الناس اشتاقت لهذا العرس الديموقراطي"، شاكرًا رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية والقوى الأمنية على جهودهم المكثفة.
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وقال:" نأمل أن تكون هذه الانتخابات تأسيسية لانتخابات نيابية نزيهة وأن تعيد الإنماء الى بلداتنا، خصوصًا وأن بلدة رومية بحاجة إلى المزيد من الإنماء لتقليل الهجرة في صفوف الشباب، إذ على البلديات العمل بشكل إنمائي للحفاظ على شبابها".
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