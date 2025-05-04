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لبنان

إعلان لائحة "عهد التغيير" في مراح السفيره - قضاء المنية الضنية

Lebanon 24
04-05-2025 | 06:02
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أعلنت في بلدة مراح السفيرة قضاء المنية - الضنية، لائحة "عهد التغيير"، والتي ضمت: 
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خالد حمد عواد، علي احمد رمضان، ديب محمد عواد، يوسف نظيم سمعان، سهام حنا روحانا، يوسف محمد عواد ، جوزيف ابراهيم سليمان، رامي مصطفى عواد وعبد القادر محمد ملحم .

والمرشح عن المقعد الاختياري يوسف توفيق الخوري.
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