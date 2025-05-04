إعلان لائحة "عهد التغيير" في مراح السفيره - قضاء المنية الضنية

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أعلنت في بلدة مراح السفيرة قضاء - ، لائحة "عهد التغيير"، والتي ضمت:، علي ، ديب محمد ، سمعان، ، ، ، رامي مصطفى عواد وعبد .والمرشح عن المقعد الاختياري .