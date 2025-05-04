نديم الجميّل: هذه الانتخابات تغيّر الأوراق على الارض

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وقال: "هذه الانتخابات تغيّر الأوراق على الارض خصوصًا بعد التغيّرات في البلد والتغيرات الاقليميّة، ما يضع الحجر الأساس للتغيير الكبير المنتظر في الـ 2026".ولفت إلى أنه "مع إعطاء الفرص الأنسب للمواطن وتعزيز التقارب بينه وبين مَن يمثله في والبلديات"، ودعا إلى إعادة النظر في مقومات تمهيدًا لتحقيق لامركزية حقيقية".