للمسافرين... إليكم هذا البيان من "الطيران المدني"

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"يشهد ازدحاما ملحوظا في بعض الأوقات، لا سيما في الفترة الصباحية، نتيجة اعتماد إجراءات تفتيش جديدة تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة المسافرين المغادرين، وذلك التزاما بالأنظمة والقوانين الدولية المعمول بها في المطارات حول العالم.وحرصا على تسهيل حركة المرور داخل وتفادي تأخّر المسافرين عن رحلاتهم، تطلب المديرية من جميع المغادرين الكرام التوجّه إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد إقلاع رحلاتهم، لإتمام إجراءات تسجيل الحقائب وختم الجوازات في الوقت المناسب.للطيران المدني أهمية المسافرين، بهذه الإجراءات، لما فيه من ضمان لأمنهم وسلامتهم وراحتهم، وهو ما تحرص عليه في مختلف الظروف".