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لبنان

رسميًا... الإمارات ترفع حظر سفر مواطنيها إلى لبنان!

Lebanon 24
04-05-2025 | 06:51
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أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، إلغاء قرار منع سفر المواطنين إلى لبنان، والسماح لهم بالسفر إليها اعتبارًا من 7 أيار 2025، في خطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.
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وصدر عن الوزارة بيان جاء فيه: "تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وفي إطار تعزيز العلاقات الأخوية، تقرر السماح لمواطني الدولة بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بدءًا من 7 أيار2025".

ويأتي هذا القرار عقب زيارة العمل التي قام بها رئيس الجمهورية جوزاف عون، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتم الاتفاق على استئناف حركة السفر بين البلدين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وتسهيل التنقل.

والشروط والإجراءات المعتمدة هي التالية:

- التسجيل في خدمة "تواجدي" إلزامي قبل السفر، سواء من الإمارات أو من أي دولة أخرى، وذلك لضمان التواصل الفعّال مع المواطنين أثناء تواجدهم خارج الدولة.

- يحظر مغادرة منافذ الدولة دون إتمام التسجيل في "تواجدي"، تفاديًا لتعليق إجراءات السفر أو التعرض للمساءلة القانونية.

- يتعين على المواطنين تعبئة جميع البيانات المطلوبة، بما يشمل تحديد مقر الإقامة في لبنان، وأرقام الطوارئ، وأسباب الزيارة، مع ضرورة تحديث هذه البيانات عند أي تغيير.


وأكدت وزارة الخارجية أن عدم الالتزام بالتسجيل أو تحديث المعلومات يعرض المواطن للمساءلة القانونية.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى التقيد بالإجراءات والتعليمات لضمان سلامتهم وحسن سير عملية السفر، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في سياق الحرص على تعميق الروابط الأخوية والتعاون المشترك بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.
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