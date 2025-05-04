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لبنان

بعد إلغاء قرار منع سفر الإماراتيين إلى لبنان... سلام: دليل على عمق العلاقة بين البلدين

Lebanon 24
04-05-2025 | 07:19
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قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إن خطوة دولة الإمارات العربية المتحدة في إلغاء قرار منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان "هي دليل على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين، وهي خطوة تستحق كل الشكر والتقدير، لدولة الامارات ولرئيسها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله".
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وأشار الرئيس سلام إلى أن لبنان واللبنانيين "ينتظرون بشوق رؤية أشقائهم الإماراتيين كما كل الأخوة في الخليج وسائر العرب في الربوع اللبنانية".
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