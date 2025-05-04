بعد إلغاء قرار منع سفر الإماراتيين إلى لبنان... سلام: دليل على عمق العلاقة بين البلدين

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قال إن خطوة في إلغاء قرار منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى "هي دليل على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين، وهي خطوة تستحق كل الشكر والتقدير، لدولة ولرئيسها سمو حفظه الله".وأشار الرئيس سلام إلى أن لبنان واللبنانيين "ينتظرون بشوق رؤية أشقائهم الإماراتيين كما كل الأخوة في وسائر العرب في الربوع ".