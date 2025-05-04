ميقاتي أشاد بسير العملية الإنتخابية: لضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع التنموية

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أشاد "بسير والاختيارية في ، وبأهمية هذا الاستحقاق الحيوي في المسار التنموي"، مشددا" على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع التنموية بدل الركون للعصبيات الطائفية والحزبية والعائلية"، داعيا "الى أن تأخذ المنافسة مداها".وفي تصريح قال: ما يعنيي في موضوع الانتخابات البلدية في هو مصلحة المدينة وأهلها بالدرجة الأولى، وانا مستمر في الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ، وادعو جميع الفاعليات وخاصة السياسية الى تقديم الدعم الكامل للمجلس البلدي الجديد الذي سيختاره أبناء طرابلس ودفعه نحو تحقيق الأفضل للمدينة وأهلها".