متورّط في عملية إطلاق الصواريخ... الجيش يتسلّم فلسطينيًا من حماس

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بناء على توصية وقرار في ما خص التحذير من استخدام الأراضي للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية، ونتيجة سلسلة اتصالات أجرتها والمديرية العامة للأمن العام، تسلمت مديرية المخابرات من حركة الفلسطيني (م.غ.) عند مدخل مخيم ، وهو مشتبه بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة بتاريخَي 22 و28 /3 /2025.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص.