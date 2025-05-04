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لبنان

متورّط في عملية إطلاق الصواريخ... الجيش يتسلّم فلسطينيًا من حماس

Lebanon 24
04-05-2025 | 07:20
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
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بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية في ما خص التحذير من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية، ونتيجة سلسلة اتصالات أجرتها مديرية المخابرات والمديرية العامة للأمن العام، تسلمت مديرية المخابرات من حركة حماس الفلسطيني (م.غ.) عند مدخل مخيم عين الحلوة - صيدا، وهو مشتبه بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28 /3 /2025.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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