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لبنان

الرياشي: سنطرح مشروع اللامركزية الإدارية بعد الانتخابات

Lebanon 24
04-05-2025 | 08:33
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أوضح النائب ملحم الرياشي، في حديث لـ"mtv"، من الخنشارة، أنه "هناك تنافس بين لائحتين ومشروعين في الوقت نفسه وسنطرح مشروع اللامركزية الإدارية بعد الانتخابات".
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