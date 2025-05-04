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لبنان

إطلاق نار في الضاحية الجنوبية... ما الذي حصل؟

Lebanon 24
04-05-2025 | 09:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه سمع إطلاق للرصاص في منطقة حي الجامعة في الضاحية الجنوبية.
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وتبيّن بحسب المعلومات أن ما حصل ناجم عن إشكال فردي مسلّح.
 
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