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لبنان

منع جوان حبيش من دخول أحد مراكز الاقتراع في جونية

Lebanon 24
04-05-2025 | 10:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن إشكالاً وقع مع رئيس بلدية جونية جوان حبيش بعد منعه من الدخول إلى قلم الإقتراع في ثانوية جورج افرام الرسمية.
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