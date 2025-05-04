وزير العدل يواكب اليوم الانتخابي

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واكب وزير العدل النهار الانتخابي في ، وشارك رئيس الجمهورية جولته إلى ومراكز الأقضية، لينتقل بعدها إلى بلدته للإدلاء بصوته.وبعدها انتقل إلى قائمقائمية والتقى رئيس لجان القيد القاضي واطلع على سير الأمور وينتقل حاليًا إلى قائمقامية عاليه، ومن ثم إلى فجديدة المتن وينهي جولته في مع بدء فرز الأصوات.