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لبنان

وزير العدل يواكب اليوم الانتخابي

Lebanon 24
04-05-2025 | 11:42
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واكب وزير العدل عادل نصار النهار الانتخابي الطويل في محافظة جبل لبنان، وشارك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون جولته إلى وزارة الداخلية ومراكز الأقضية، لينتقل بعدها إلى بلدته بكفيا للإدلاء بصوته.
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وبعدها انتقل إلى قائمقائمية الشوف والتقى رئيس لجان القيد القاضي إيلي حلو واطلع على سير الأمور وينتقل حاليًا إلى  قائمقامية عاليه، ومن ثم إلى بعبدا فجديدة المتن وينهي جولته في جونيه مع بدء فرز الأصوات.
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