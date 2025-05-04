بلديات جبل لبنان: النتائج ترسم مشهداً جديداً

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تعلن اليوم، رسمياً نتائج الانتخابات البلدية التي انطلقت أمس في مرحلتها الأولى في محافظة جبل ، بنسبة مشاركة بلغت حوالي 44.59%.وشكلت المعارك والتنافسات في المناطق ذات الغالبية العنصر الأكثر سخونة وحرارة، إذ تقدمت منطقة كسروان بنسبة مشاركة هي الأعلى في المحافظة تجاوزت الـ56 في المئة وسط معركة كبيرة شهدتها جونية وتلتها منطقة جبيل، الأمر الذي عكس سقفاً مرتفعاً من الحيوية التنافسية بسبب انخراط الأحزاب والقوى المسيحية الكبيرة والأساسية إلى جانب العامل العائلي في التنافس.وكتبت" النهار" أن تنافساً مماثلاً رحاه في قضاء المتن حيث تمحورت مبارزة أساسية على خلفية رئاسة اتحاد بلديات المتن بين رئيسته الحالية ميرنا ميشال المر التي تشغل هذا المنصب منذ العام 1998 ورئيسة بلدية بكفيا- المحيدثة نيكول أمين الجميل، علما أن السيدة ميرنا المر كما شقيقها نائب رئيس الوزراء السابق الياس المر رجحا لدى إدلائهما بصوتيهما في بتغرين فوز ميرنا المر سلفاً.وانطلقت الجولة الأولى من الانتخابات في جبل لبنان بعدما فازت بالتزكية 68 بلدية.وفي آخر تحديث، ارتفعت نسبة الاقتراع الاجمالي في محافظة جبل لبنان لتصلبحسب أرقام وزارة الداخلية إلى 44%، وتوزّعت على الشكل التالي: 59% في كسروان، 41% في عاليه، 56% في جبيل، 38% في ، 37% في المتن ، و44% في الشوف.المعركة الاساسية في المتن كانت على بلدية الجديدة - البوشرية - السد وتنافست فيها لائحتان، الأولى برئاسة أوغست قيصر باخوس المدعومة من حزبي الكتائب و" " والنائب ابراهيم كنعان، والثانية برئاسة جان أبو جودة مدعومة من " " والنائب ميشال المر والعائلات.وبالانتقال إلى بتغرين، ترأست رئيسة اتحاد بلديات المتن ميرنا ميشال المر لائحة "بتغرين بتجمعنا" مكتملة من 15 عضواً ضد لائحة ثانية غير مكتملة معارضة لنهج المر. كما تنافس 7 مرشحين على 3 مقاعد.في كسروان كانت أم المعارك في جونية حيث تنافست لائحتان: لائحة "نهضة جونية" برئاسة فيصل افرام، مدعومة من تحالف قوي عريض مؤلف من النائب نعمة افرام والنائب فريد الخازن والنائب السابق منصور البون وحزبي "القوات " والكتائب اللبنانية، ولائحة "جونيتنا" التي تشكل فئة الشباب عمودها الفقري، برئاسة سيلفيو شيحا، مدعومة من رئيس البلدية جوان حبيش و" الحر". ورجحت النتائج الاولية فوز اللائحة الاولى.في الضاحية الجنوبية لبيروت، جرت الانتخابات البلدية والاختيارية في الغبيري وحارة حريك حيث خاضت في كل منهما لائحتان المعركة، وأما باقي بلديات الضاحية الجنوبية، ففازت بالتزكية.وكتبت" البناء": حققت لائحة «نهضة جونية» فوزًا ساحقًا في الانتخابات البلدية، برئاسة فيصل إفرام، مدعومة من فعاليات وعائلات المنطقة وتمكنت لائحة «جبيل أحلى»، برئاسة جوزاف الشامي المدعومة من النائب زياد حواط من تحقيق فوز كبير في انتخابات بلدية جبيل، حيث حصلت على 1700 صوت مقابل 700 صوت فقط للائحة المنافسة.. وتمكّنت لائحة جورج أبو جودة من تحقيق فوز حاسم في انتخابات بلدية أنطلياس، متفوّقة على الرئيس الحالي، ما يعكس تأييدًا كبيرًا من قبل الناخبين للائحة الجديدة. كانت لائحة «تضامن شباب الحدث» برئاسة جورج عون والمدعومة من الوطني الحر من تحقيق فوز ساحق في الانتخابات البلدية في بلدة الحدث بكامل أعضائها الـ 18. حققت اللائحة التي يرأسها أنطوان الشختورة فوزًا كبيرًا في الدكوانة، حيث تفوّقت بفارق شاسع عن منافسيها. وحقّقت لائحة «الحوار والقرار» فوزاً كاملاً في الحازمية، برئاسة جان الأسمر، وحصدت اللائحة المدعومة من حزب الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية جميع المقاعد البلدية. وحققت لائحة «بلديتنا بتجمعنا» برئاسة نبيل طعمة والمدعومة من حزب الكتائب اللبنانية، فوزاً كما فازت في الجديدة لائحة «صار وقتا» برئاسة أوغست باخوس.وكتبت" الاخبار": مع اقتراب موعد الانتخابات النيابيّة، قرّرت العديد من الأحزاب والشخصيات السياسيّة خفض رؤوسها أمام عاصفة الانتخابات البلدية والاختيارية خشية شقّ صفوف المناصرين، وحاولت، قدر الإمكان، محو بصماتها عن المعارك التي جرت أمس في قرى وبلدات الشوف وإقليم الخروب؛ عزوف « المستقبل» عن خوض الانتخابات وبقاء قواعده الشعبيّة على الأرض مكّنا المحسوبين عليه من الفوز في أكثر من بلديّة، ما أثّر على أداء الذي قرّر مسؤولوه عدم الدّخول في معركة مع «الزرق» انتظاراً لما سيكون عليه الوضع في الانتخابات النيابيّة ومراقبة توزّع الصوت السني.وكما في البلدات السنية، عمّمت «المختارة» أجواء توافقيّة مع المناطق المشتركة مع الحزب اللبناني في عاليه ليخوض الطرفان الانتخابات للمرّة الأولى متوحّدين جدياً في معظم بلدات عاليه الكبرى كعاليه والشويفات، فيما جرى الوقوف على الحياد في غالبيّة بلدات الشوف وعاليه من دون استخدام سطوة «البيك» على العائلات الجنبلاطية التي تصارعت في ما بينها في المناطق.وخاضت «القوات» معارك باردة مختلفة عن باقي المناطق، وذلك لحسابات انتخابيّة بحت بغية عدم إغضاب أي طرف، وتوزّعت «القواتية» من دون إيعاز حزبي، في كل بلدة على اللوائح المتواجهة، كما حصل في الدامور. فيما ركّز حورج عدوان جهوده على دير القمر التي فاز بها.في المقابل، خاض «التيّار الوطني الحر» المعارك بالمباشر في الكثير من البلدات، كالرميلة والدامور ودير القمر، محاولاً تأكيد حضوره في المنطقة، لتكون اصطفافاته بغالبيتها مع مرشحين وقوى من خارج التقليد السياسي. ونجح «العونيون» في «استعادة الأرض» في عدد من المناطق كما حصل في سوق الغرب والكحالة وبسوس وعية دارة وشرتون (بالتحالف مع الكتائب)، حيث خيضت معارك شرسة مع «القوات». هذا الحضور بعد حملات من الإقصاء سيُعيد «العونيين» إلى ساحات المعركة النيابيّة.وهو ما انسحب أيضاً على حزب الكتائب الذي دعم لوائح في أكثر من منطقة كالدامور ودير القمر وبيت الدين (فازت لائحة «بيت الدين بتوحدنا» بالتحالف مع القوات) والكحالة (خسر مسؤولوه المعركة)، وتمكّن من المشاركة في الفوز في أكثر من بلدة.ومثلهما، كانت «الجماعة الإسلامية» تخوض المعارك بـ«قلبٍ قوي» وأثبتت حضورها في أكثر من منطقة، ما سيؤهّلها في المرحلة اللاحقة للعب دور أساسي في الانتخابات النيابيّة. فيما سُجّل تراجع واضح لقوى التغيير التي لم تتمكّن من الفوز الساحق في أيّ من البلدات.كلّ ذلك حوّل الانتخابات البلديّة إلى معركةٍ انتقاليّة فاصلة في منطقة تجمع الأطياف اللبنانيّة بقواها الحزبيّة والطائفيّهذه الأجواء وابتعاد الأحزاب عن الصناديق وتكريسها لمبدأ التوافق في عدد كبير من البلدات وصلت إلى التزكية في 70 بلدية من أصل 330 بلدة في جبل لبنان إضافةً إلى شبه تزكية في العديد من القرى أو تشكيل لوائح ائتلافيّة، أدت الى تراجع في الحماسة الانتخابيّة ونسب الناخبين عن نسب عام 2016، إذ وصلت أمس إلى نحو 46% في الشوف، رغم ارتفاع ظاهر في أعداد المرشحين وصل إلى أكثر من 4% في جبل لبنان. كما أدّى هذا الأمر إلى أن تطغى المعارك العائليّة على السياسيّة في غالبيّة هذه البلدات والقرى.وكتبت" نداء الوطن":بعض النتائج التي تحمل أكثر من مؤشر:في جبيل فازت لائحة "جبيل أحلى" المدعومة من "القوات اللبنانية" والنائب زياد حواط.فوز لائحة أوغست باخوس في الجديدة - البوشرية - السد، المدعومة من "القوات اللبنانية"،"الكتائب" و"الطاشناق" والنائب إبراهيم كنعان.فوز لائحة "نهضة جونية "التي تضم تحالفاً سياسياً واسعاً من النائبين نعمة افرام وفريد الخازن إضافة إلى النائب السابق منصور البون وحزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب" ويترأسها شقيق النائب أفرام فيصل أفرام.النائب عون سجّل هدفاً على رئيس "التيار الوطني الحر" من خلال فوز لائحة "تجمع عائلات حارة حريك" الاختيارية المدعومة منه بالكامل وسقوط جميع مرشحي "التيار الوطني الحر".فوز لائحة صخر عازار المدعومة من القوات في عرمون.فوز لائحة "زوق القرار" في زوق مكايل برئاسة الياس بعينو.