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لبنان

"حماس"تسلم الجيش مطلوباً بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل

Lebanon 24
04-05-2025 | 22:16
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تسلم الجيش من حركة «حماس»، الأحد، مطلوباً بجرم إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، في شهر آذار الماضي، وذلك بعد أيام من تحذير لبنان للحركة من القيام بعمليات من شأنها المساس بأمن لبنان أو سيادته.
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وأطلق مجهولون، في 22 و28 اذار الماضي، صواريخ باتجاه إسرائيل من جنوب لبنان، وتبين بعد التحقيقات التي أجرتها السلطات اللبنانية، أن بعض المتورطين ينتمون إلى حركة «حماس» في لبنان، وأوقفت بالفعل اثنين منهم، فيما بدأت ملاحقة آخرين مشتبه بضلوعهم في العمليتين.
وكان المجلس الأعلى للدفاع رفع، الجمعة، توصية إلى الحكومة، تطالبها بـ«تحذير حركة (حماس) من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمسّ بالأمن القومي اللبناني؛ إذ ستُتخَذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية».
وأشار البيان الذي تلا الاجتماع إلى أنّ المجلس الأعلى للدفاع أخذ علماً بمباشرة الملاحقات القضائية، مطلع الأسبوع المقبل، بحق «كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 اذار 2025. وبملاحقة كل مَن يَثبت تورّطه في هذه القضية على ضَوء ما تثبته التحقيقات المستمرة».
وكتب ميشال نصر في" الديار":اكدت اوساط وزارية ان لبنان لن يتساهل مع اي عبث بامنه تحت اي ذريعة كانت، وبالتالي فان الاجهزة الامنية والعسكرية تملك الغطاء الكامل، لاتخاذ كل الاجراءات والتدابير التي تراها مناسبة، معتبرة ان ما يطال الجناح العسكري لحماس ينطبق ايضا على جناحها السياسي، لجهة المواقف التي يطلقها، آملة ان تتجاوب الحركة مع مساعي الدولة اللبنانية.
ورأت الاوساط انها المرة الاولى التي يعالج في هذا الملف على هذا المستوى وبهذه الجدية، حيث تبرز اهميته بانه يأتي عشية زيارة الرئيس الفلسطينس محمود عباس الى بيروت، وفي ظل القرار الرسمي بانهاء حالة "الخصوصية الفلسطينية"، فما ينطبق على الاطراف اللبنانية ينطبق عليها.
وكشفت الاوساط ان اتصالات تجري مع جهات عربية فاعلة ومؤثرة، للمساعدة في فكفكة الالغام المحيطة بهذا الملف، آملة ان تسير المفاوضات عن نتائج ايجابية، نافية وجود اي امكانية للمساومة، اذ على الحركة تسليم المطلوبين تحت طائلة تحمل التبعات، خصوصا ان وجودها على الاراضي اللبنانية بات يشكل عبئا، ويعرض مصالح لبنان وعلاقاته بالاشقاء العرب للخطر، تحديدا بعد ما اكتشفه الاردن من خلية ارهابية "اخوانية" تدربت وحصلت على الاموال من لبنان.
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