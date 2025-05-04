Advertisement

لبنان

مفاجآت أميركية جنوباً والعين على المخيمات...

Lebanon 24
04-05-2025 | 22:43
A-
A+
Doc-P-1355851-638820217820609802.jpg
Doc-P-1355851-638820217820609802.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": وتفيد معلومات من مصادر ديبلوماسية متابعة أن لبنان سيتعرض لمزيد من الضغوط والمساءلة في ملف السلاح، إذ أن واشنطن ستفعل مراقبتها للوضع جنوباً، فيما تتحضر نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس لإجراء اتصالات مع المسؤولين اللبنانيين حول ملفي السلاح والاصلاحات قبل أن تقوم بزيارة محتملة إلى لبنان لبحث التقدم في إجراءات الدولة والعمل على دفع لبنان للتفاوض مع إسرائيل
Advertisement
 
لكن الاصرار الأميركي على الذهاب بعيداً في التفاوض، يصطدم بالشروط الإسرائيلية المرتفعة السقف حول المنطقة العازلة جنوباً، ليس بإخلائها من السلاح بل جعلها منطقة أمنية لإسرائيل حرية الحركة فيها، بما يعني عدم الانسحاب بالكامل والتدخل الدائم ضد أهداف تدّعي إسرائيل أنها تهدد أمنها. وتفيد المصادر أن واشنطن تريد أن تعطي دوراً أكبر للجنة مراقبة وقف النار، وذلك بعد اعتمادها جنرالين أحدهما رئيساً أصيلاً والآخر رديفاً، وهي ستفعّل عملها بتولي الاتصالات بين لبنان وإسرائيل بما يعني ممارسة مهمات إلى جانب صلاحيات قوات اليونيفيل التي تراقب تطبيق القرار 1701.
 

لبنان اتخذ قرارات مرتبطة بملف السلاح تحسباً لمزيد من الضغوط، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع وتحذير حركة "حماس" حول ضرورة تسليم العناصر المتهمين بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، وأيضاً تشديده الإجراءات الأمنية جنوباً، وتشير المصادر إلى أن القرارات المتعلقة بـ"حماس" ستنسحب على ملف سلاح "حزب الله" في المرحلة المقبلة، وإن كانت تهدف أولاً إلى تقييد تحرّكات المنظمات الفلسطينية المسلحة في لبنان. بيد أن نزع سلاح المخيمات يحمل الكثير من التعقيدات، فإذا سلك الحوار بين رئيس الجمهورية جوزف عون و"حزب الله" مساره، فإن ملف السلاح الفلسطيني سيوضع على الطاولة خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان في 21 أيار الجاري. وتفيد المعلومات أن عباس اتخذ قراراً مبدئياً بتسليم السلاح إلى الجيش في حال توفرت ظروف مؤاتية لذلك، لكن الأمر يبدو صعباً مع تنازع السلطة في المخيمات، ما يضغط على عباس ويضعه في موقف حرج.
 
الامر ينعكس أيضاً على دور "حزب الله" الذي يبحث عن مخارج لعدم خوض أي نقاش حول سلاحه شمال الليطاني، وسط مخاوف من توسيع إسرائيل حربها على لبنان، إذ يصر الحزب على أن السلاح ليس له علاقة بالداخل اللبناني بل هو من أجل مقاومة إسرائيل، ما يعني الاحتفاظ به وعدم التنازل عنه. وهذا يعطل عملية الحوار ويضع البلاد أمام مزيد من الضغوط والاستنزاف.
مواضيع ذات صلة
انتخابات بلدية الجديدة: العين على رئاسة الاتحاد
lebanon 24
05/05/2025 07:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
دون قطرات... طرق بسيطة لترطيب العين
lebanon 24
05/05/2025 07:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان: العين على الرئيس عون كحارس وطني
lebanon 24
05/05/2025 07:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش فجّر ذخائر في ضهر العين
lebanon 24
05/05/2025 07:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:33 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:16 | 2025-05-04
23:50 | 2025-05-04
22:39 | 2025-05-04
22:38 | 2025-05-04
22:37 | 2025-05-04
22:35 | 2025-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24