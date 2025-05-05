بشأن رفع الحد الأدنى للأجور.. تأجيل جديد لاجتماع لجنة المؤشر؟

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تتفاقم الخلافات داخل لجنة المؤشر ما يُشير إلى صعوبة التوصل قريبا إلى صيغة نهائية لتصحيح الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص.وتردد اخبرا كلام عن إمكانية تأجيل جديد لاجتماع لجنة المؤشر المُقرر عقده في 7 أيار الحالي إلى موعد لاحق، وفي هذا السياق شددت أوساط عمالية عبر "" على وجود فوارق كبيرة في الأرقام ما بين والهيئات الاقتصادية.وأوضحت ان " يُطالب بالشطور في ما يتعلق بموضوع غلاء المعيشة لكي تكون هناك تراتبية إدارية ومالية للزيادات"، مشيرة إلى ان "هناك نحو 450 ألف عامل يجب ان يحصلوا على زيادات وليس فقط على رفع الحد الادنى للاجر".وأكدت وجود خلافات أيضا بشأن مُتممات الاجر خاصة في ما يتعلق بالمنح المدرسية، كاشفة عن استمرار الاتصالات والحوار بين العمالي العام والهيئات الاقتصادية ووزير العمل .وشددت على ان "الحوار مستمر بين كافة الأطراف لكن من دون التوصل حتى الآن إلى نتائج ملموسة".ولفتت هذه الأوساط إلى ان "اجتماع لجنة المؤشر قد يتم تأجيله في حال عدم التوصل إلى تفاهم قبل موعد 7 أيار".