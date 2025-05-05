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لبنان

تمام سلام: نرحب بالأشقاء الإماراتيين وأهلاً وسهلاً بكم في لبنان

Lebanon 24
05-05-2025 | 03:22
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 قال الرئيس تمام سلام في تصريح: "بكلّ ترحيب وامتنان، نشيد بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالسماح بسفر مواطنيها إلى لبنان، هذا القرار الذي نراه خطوة مباركة تُعيد وصل ما انقطع وتُجدد أواصر الأخوة بين بلدين تربطهما علاقات تاريخية عميقة مبنية على المحبة والاحترام المتبادل".
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وأضاف:" ليس القرار مجرد إجراء إداري، بل رسالة واضحة بأن أبواب التلاقي والانفتاح لا تزال مشرّعة، وأن ثقة الأشقاء بأمن لبنان واستقراره آخذة في التجدّد. ونحن في لبنان نرحب بالأشقاء الإماراتيين بين أهلهم وفي وطنهم الثاني، بكل الحب والتقدير".

ختم:"نأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من التعاون، والاستثمار، والتبادل السياحي والثقافي، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين. أهلاً وسهلاً بكم في لبنان، بلد الأرز والضيافة".
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