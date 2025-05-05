وزارة الاقتصاد تطلق طلب عروض لمكننة 26 خدمة ملكية فكرية

Advertisement

أعلن والتجارة ، "إطلاق طلب تقديم العروض لمكننة خدمات مصلحة في الوزارة، التي تشمل نحو 26 خدمة متنوعة في مجالات العلامات التجارية، البراءات، حقوق المؤلف والنماذج الصناعية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتحقيق التحديث والإصلاح".ولفت في بيان الى أن " تأتي استكمالا لمشروع المكننة في ، بعد اتمام ما يقارب 24 خدمة أخرى حتى اليوم، ونتوقع مع استكمال هذه المرحلة أن تكون (بقيادة محمد أبي حيدر) ممكننة كلياً قبل نهاية النصف الأول من العام 2026، لتشكّل بذلك نواة حقيقية للحكومة الإلكترونية في ".يأتي هذا المشروع، بدعم من (UNDP)، ضمن رؤية الوزارة لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية تشمل:- تسهيل بيئة الأعمال للمواطنين والشركات.- تسريع الإجراءات وتقليص الوقت.- تحسين كفاءة .- تعزيز الشفافية في العمل الحكومي.واشار الى ان "هذه الخطوة تمثل جزءا مهما من التحوّل الرقمي الذي نسعى لتحقيقه في لبنان، وتسهم في حماية الابتكار والإبداع في مختلف المجالات".للاطلاع على تفاصيل طلب تقديم العروض، يمكنكم زيارة الرابط التالي:رابط طلب تقديم العروض:https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=33021