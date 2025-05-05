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لبنان

إعلان لائحة "بزبينا بتجمعنا" برئاسة مانويل هزيم

Lebanon 24
05-05-2025 | 04:36
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أعلن في بلدة بزبينا في منطقة الجومة في محافظة عكار عن لائحة "بزبينا بتجمعنا" برئاسة مانويل هزيم، باحتفال اقيم في قاعة المربي عبدالفتاح شديد في مدرسة الجوهرة الاسلامية في البلدة ، بحضور  الشيخ بشير عبدالقادر، المتقدم في الكهنة الخوري جرجس البيطار، والاب أيوب نعمة،وحشد من ابناء البلدة.
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وتضم اللائحة: مانويل ابراهيم هزيم هزيم، مهى نعمان الورد، ميلاد جميل ميشال انطون، عدنان احمد عرابي، فادي دمر عمر شديد، الياس رامح فياض، ايمن هيثم المرعبي، رامز اسحق صانع، محمد فواز المرعبي، كميل هاني ابراهيم، الياس حنا الحموي، ايمن عبدالقادر العلي، حوزيف جودت المسن، محمد احمد تليجي، جيلبير سعد موسى.
ربيع مروان الشديد لمركز مختار، محمد خالد مستو لمركز مختار.
 
 
 
بعد النشيد الوطني فيلم وثائقي عن البلدة وكلمات لعدد من المرشحين.

فقد القى رئيس اللائحة مانويل هزيم كلمة اكد فيها على اهمية التغيير الحقيقي وقال: لقد اصبح الوضع الراهن في بلدتنا امرا ميؤسا منه حيث تحكمت الكراهية والمصالح الشخصية بكل مفاصل الحياة، وكي لا نبقى رهائن لهذه الحالة المزرية ندعوكم اليوم الى الوقوف معنا وقفة عز من اجل انهاض بلدتنا من كبوتها وهذه النهضة لا تتم عن طريق الشعارات الفضفاضة او دغدغة شعور بعض المواطنين بالاحلام غير الواقعية انما عبر طريق برنامج واقعي اعددناه وعرضنا فيه مشكلات البلدة بموضوعية ووضعنا لها الحلول وفق سلم اولويات تم درسه بعناية باوسع مشاركة مع الشباب الناشىء.

اضاف: ان خوضنا انتخابات المجلس البلدي جاء وفق تطلعات وامان حقيقية تجسد شراكة جامعة غير اقصائية قائمة على قاعدتي التوافق والانماء الشامل المتكامل لما فيه خير ومستقبل بلدتنا واهلنا .

وختم قائلا: "اننا نخاطبكم اليوم طالبين الدعم والثقة لندشن من خلالهما عهدا مزدهرا للبلدة ونامل ان ننجح في تحويل بزبينا الى نموذج يحتذى به على كافة الصعد."

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