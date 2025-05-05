إعلان لائحة "بزبينا بتجمعنا" برئاسة مانويل هزيم

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وتضم اللائحة: مانويل هزيم هزيم، مهى نعمان الورد، ميلاد جميل ميشال انطون، عدنان احمد عرابي، فادي دمر عمر شديد، الياس رامح ، ايمن هيثم المرعبي، اسحق صانع، محمد المرعبي، كميل هاني ابراهيم، الحموي، ايمن عبدالقادر ، حوزيف جودت المسن، تليجي، جيلبير سعد موسى.

ربيع مروان الشديد لمركز مختار، مستو لمركز مختار. أعلن في بلدة بزبينا في منطقة الجومة في عن لائحة "بزبينا بتجمعنا" برئاسة هزيم، باحتفال اقيم في قاعة المربي عبدالفتاح شديد في مدرسة الجوهرة الاسلامية في البلدة ، بحضور الشيخ بشير ، المتقدم في الكهنة ، والاب نعمة،وحشد من ابناء البلدة.وتضم اللائحة: مانويل هزيم هزيم، مهى نعمان الورد، ميلاد جميل ميشال انطون، عدنان احمد عرابي، فادي دمر عمر شديد، الياس رامح ، ايمن هيثم المرعبي، اسحق صانع، محمد المرعبي، كميل هاني ابراهيم، الحموي، ايمن عبدالقادر ، حوزيف جودت المسن، تليجي، جيلبير سعد موسى.ربيع مروان الشديد لمركز مختار، مستو لمركز مختار.

بعد النشيد الوطني فيلم وثائقي عن البلدة وكلمات لعدد من المرشحين.



فقد القى رئيس اللائحة مانويل هزيم كلمة اكد فيها على اهمية التغيير الحقيقي وقال: لقد اصبح الوضع الراهن في بلدتنا امرا ميؤسا منه حيث تحكمت الكراهية والمصالح الشخصية بكل مفاصل الحياة، وكي لا نبقى رهائن لهذه الحالة المزرية ندعوكم اليوم الى الوقوف معنا وقفة عز من اجل انهاض بلدتنا من كبوتها وهذه النهضة لا تتم عن طريق الشعارات الفضفاضة او دغدغة شعور بعض المواطنين بالاحلام غير الواقعية انما عبر طريق برنامج واقعي اعددناه وعرضنا فيه مشكلات البلدة بموضوعية ووضعنا لها الحلول وفق سلم اولويات تم درسه بعناية باوسع مشاركة مع الشباب الناشىء.



اضاف: ان خوضنا انتخابات جاء وفق تطلعات وامان حقيقية تجسد شراكة جامعة غير اقصائية قائمة على قاعدتي التوافق والانماء الشامل المتكامل لما فيه خير ومستقبل بلدتنا واهلنا .



وختم قائلا: "اننا نخاطبكم اليوم طالبين الدعم والثقة لندشن من خلالهما عهدا مزدهرا للبلدة ونامل ان ننجح في تحويل بزبينا الى نموذج يحتذى به على كافة الصعد."