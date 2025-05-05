في ذكرى الشهداء غدا... نقابة محرري الصحافة تكرم إعلاميين تولوا تغطية وقائع الحرب

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أصدرت ، بيانا، دعت فيه "الزميلات والزملاء الصحافيين والاعلاميين الى إحياء ذكرى السادس من أيار - ذكرى الصحافة، وتكريم الذين تولوا تغطية وقائع الحرب على وذلك يوم الثلثاء 6 ايار 2025 ، عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر في ساحة الوسط التجاري.ويتضمن برنامج الاحتفال كلمات لوزير الاعلام الدكتور ، نقيب الصحافة ، نقابة المصورين ونقيب المحررين قصيفي.يسبق الكلمات وضع إكليل من الغار على قاعدة تمثال الشهداء، ويليها توزيع شهادات التقدير على المكرمين.كذلك وتكريما لشهداء الصحافة، دعت رئيسة للموسيقى- الكونسرفتوار المؤلفة الموسيقية هبة ونقابة محرري الى حضور الامسية الموسيقية: "نغني للحرية" التي تحييها اوركسترا الشباب للموسقى شرق - عربية وكورال القسم الشرقي في الكونسرفتوار بقيادة فادي يعقوب، وذلك يوم الثلثاء 6 ايار 2025 الساعة الثامنة والنصف مساء في الكنيسة الارمنية الانجيلية الاولى في القنطاري شارع - قرب جامعة هايكازيان.