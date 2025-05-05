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لبنان

في ذكرى الشهداء غدا... نقابة محرري الصحافة تكرم إعلاميين تولوا تغطية وقائع الحرب

Lebanon 24
05-05-2025 | 05:30
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أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، بيانا، دعت فيه "الزميلات والزملاء الصحافيين والاعلاميين الى إحياء ذكرى السادس من أيار - ذكرى شهداء الصحافة، وتكريم الذين تولوا تغطية وقائع الحرب على لبنان وذلك يوم الثلثاء 6 ايار 2025 ، عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر في ساحة الشهداء الوسط التجاري.
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ويتضمن برنامج الاحتفال كلمات لوزير الاعلام الدكتور بول مرقص، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقابة المصورين ونقيب المحررين جوزف قصيفي.
 
يسبق الكلمات وضع إكليل من الغار على قاعدة تمثال الشهداء، ويليها توزيع شهادات التقدير على المكرمين.
 
كذلك وتكريما لشهداء الصحافة، دعت رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى- الكونسرفتوار المؤلفة الموسيقية هبة القواص ونقابة محرري الصحافة اللبنانية الى حضور الامسية الموسيقية: "نغني للحرية" التي تحييها اوركسترا الشباب للموسقى شرق - عربية وكورال القسم الشرقي في الكونسرفتوار بقيادة المايسترو فادي يعقوب، وذلك يوم الثلثاء 6 ايار 2025 الساعة الثامنة والنصف مساء في الكنيسة الارمنية الانجيلية الاولى في بيروت القنطاري شارع المكسيك - قرب جامعة هايكازيان. 
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