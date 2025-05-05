رسامني عرض وشمعون للمستجدات وشؤونا إنمائية

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التقى وزيرالأشغال العامة والنقل في مكتبه في الوزارة اليوم، الوطنيين الاحرار النائب ، يرافقه السيد اديب اسعد.وتم التداول في أخر المستجدات وفي مواضيع إنمائية عدة تعنى بها الوزارة.والتقى رسامني النائب السابق .ومن زوار وزير اللأشغال :رئيس حركة النضال اللبناني العربي النائب السابق . وتم البحث في الاوضاع العامة وشؤون إنمائية.