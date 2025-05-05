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لبنان

رسامني عرض وشمعون للمستجدات وشؤونا إنمائية

Lebanon 24
05-05-2025 | 10:14
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التقى وزيرالأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه في الوزارة اليوم، رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون، يرافقه السيد اديب اسعد.
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وتم التداول في أخر المستجدات وفي مواضيع إنمائية عدة تعنى بها الوزارة.

والتقى رسامني النائب السابق غطاس خوري.

ومن زوار وزير اللأشغال :رئيس حركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود. وتم البحث في الاوضاع العامة وشؤون إنمائية.
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