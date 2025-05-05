19
o
بيروت
22
o
طرابلس
15
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جنوباً.. غارات تستهدف غرفاً جاهزة في طيرحرفا
Lebanon 24
05-05-2025
|
15:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذ الطيران الحربي
الإسرائيلي
، مساء اليوم الإثنين، غارات جوية استهدفت غرفاً جاهزة في بلدة طيرحرفا -
قضاء صور
.
Advertisement
ولفتت المعلومات إلى أن القصف لم يؤدّ إلى سقوط إصابات.
كذلك، أفيد عن استهداف العدو الإسرائيليّ بلدة
عيتا الشعب
بواسطة
سلاح المدفعية
.
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": غارة إسرائيلية تستهدف غارة جاهزة في بلدة طيرحرفا - جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية تستهدف غارة جاهزة في بلدة طيرحرفا - جنوب لبنان
06/05/2025 00:42:31
06/05/2025 00:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت غرفة جاهزة في بلدة كفركلا
Lebanon 24
غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت غرفة جاهزة في بلدة كفركلا
06/05/2025 00:42:31
06/05/2025 00:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجدداً غرفا جاهزة في محيبيب كانت قد استهدفتها ليل امس
Lebanon 24
"لبنان24": مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجدداً غرفا جاهزة في محيبيب كانت قد استهدفتها ليل امس
06/05/2025 00:42:31
06/05/2025 00:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مروحية أباتشي تستهدف محطة وقود وغرفة جاهزة في عيتا الشعب (فيديو)
Lebanon 24
مروحية أباتشي تستهدف محطة وقود وغرفة جاهزة في عيتا الشعب (فيديو)
06/05/2025 00:42:31
06/05/2025 00:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:56 | 2025-05-05
05/05/2025 04:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في مجدل سلم.. غارة إسرائيلية تستهدف مكب النفايات
Lebanon 24
في مجدل سلم.. غارة إسرائيلية تستهدف مكب النفايات
16:42 | 2025-05-05
05/05/2025 04:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"جريمة حرب موصوفة".. "حزب الله" يدين العدوان الإسرائيلي على اليمن
Lebanon 24
"جريمة حرب موصوفة".. "حزب الله" يدين العدوان الإسرائيلي على اليمن
16:34 | 2025-05-05
05/05/2025 04:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة جديدة.. غارة إسرائيلية تستهدف صريفا الجنوبية
Lebanon 24
ضربة جديدة.. غارة إسرائيلية تستهدف صريفا الجنوبية
16:24 | 2025-05-05
05/05/2025 04:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
من "الداخلية".. إليكم نتائج الانتخابات في قضاء بعبدا
Lebanon 24
من "الداخلية".. إليكم نتائج الانتخابات في قضاء بعبدا
16:03 | 2025-05-05
05/05/2025 04:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما فضحت علاقتها به.. تامر حسني يرد على جليلة المغربية (فيديو)
Lebanon 24
بعدما فضحت علاقتها به.. تامر حسني يرد على جليلة المغربية (فيديو)
02:33 | 2025-05-05
05/05/2025 02:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاق ابنتها ماريتا.. أول تعليق من كوليت الحلاني على خبر الانفصال وهكذا دعمتها (صورة)
Lebanon 24
بعد طلاق ابنتها ماريتا.. أول تعليق من كوليت الحلاني على خبر الانفصال وهكذا دعمتها (صورة)
23:23 | 2025-05-04
04/05/2025 11:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة إنتحار تهزّ الأشرفيّة... إليكم ما جرى
Lebanon 24
حادثة إنتحار تهزّ الأشرفيّة... إليكم ما جرى
08:53 | 2025-05-05
05/05/2025 08:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بلديات جبل لبنان: النتائج ترسم مشهداً جديداً
Lebanon 24
بلديات جبل لبنان: النتائج ترسم مشهداً جديداً
22:09 | 2025-05-04
04/05/2025 10:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هو على خلاف معها... هذا ما قاله فنان لبنانيّ بارز لكارول سماحة بعد وفاة زوجها
Lebanon 24
هو على خلاف معها... هذا ما قاله فنان لبنانيّ بارز لكارول سماحة بعد وفاة زوجها
05:13 | 2025-05-05
05/05/2025 05:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:56 | 2025-05-05
مقدمات النشرات المسائيّة
16:42 | 2025-05-05
في مجدل سلم.. غارة إسرائيلية تستهدف مكب النفايات
16:34 | 2025-05-05
"جريمة حرب موصوفة".. "حزب الله" يدين العدوان الإسرائيلي على اليمن
16:24 | 2025-05-05
ضربة جديدة.. غارة إسرائيلية تستهدف صريفا الجنوبية
16:03 | 2025-05-05
من "الداخلية".. إليكم نتائج الانتخابات في قضاء بعبدا
16:00 | 2025-05-05
مفاجأة عن "اتصالات وانترنت لبنان".. رقم بارز في الـ2025
فيديو
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
Lebanon 24
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
09:57 | 2025-05-05
06/05/2025 00:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
01:36 | 2025-05-05
06/05/2025 00:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
06/05/2025 00:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24