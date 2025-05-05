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لبنان

جنوباً.. غارات تستهدف غرفاً جاهزة في طيرحرفا

Lebanon 24
05-05-2025 | 15:21
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نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، غارات جوية استهدفت غرفاً جاهزة في بلدة طيرحرفا - قضاء صور.
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ولفتت المعلومات إلى أن القصف لم يؤدّ إلى سقوط إصابات.
 
 
 
كذلك، أفيد عن استهداف العدو الإسرائيليّ بلدة عيتا الشعب بواسطة سلاح المدفعية.
 
 
 
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