جنوباً.. غارات تستهدف غرفاً جاهزة في طيرحرفا

نفذ الطيران الحربي ، مساء اليوم الإثنين، غارات جوية استهدفت غرفاً جاهزة في بلدة طيرحرفا - .

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ولفتت المعلومات إلى أن القصف لم يؤدّ إلى سقوط إصابات.

كذلك، أفيد عن استهداف العدو الإسرائيليّ بلدة بواسطة .