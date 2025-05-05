في زيارة تعارفية.. الطبريرك ميناسيان استقبل مدير عام الأمن العام

استقبل البطريرك روفائيل الحادي والعشرون ، كاثوليكوس بطريرك للأرمن ، العام اللواء ، في زيارة تعارفية، وذلك في مقرّ البطريركية الاشرفية، بحضور كارو طاتيوسيان ومسؤول العلاقات العامة في البطريركية السيد شربل بسطوري.

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وخلال اللقاء، هنأ البطريرك اللواء على الجهود التي يبذلها والتدابير المتّخذة في إطار عمل ، مشيدًا بكفاءته العالية في أداء مهامه. كما أثنى على مواقفه الوطنية ودوره الفاعل في تعزيز الأمن، مشددًا على أهمية محاربة الفساد، انسجامًا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

وفي ختام اللقاء، قدّم البطريرك ميناسيان ميدالية أغاجانيان للواء شقير، تقديرًا لعطاءاته وامتنانًا لجهوده.