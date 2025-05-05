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لبنان

في زيارة تعارفية.. الطبريرك ميناسيان استقبل مدير عام الأمن العام

Lebanon 24
05-05-2025 | 13:53
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استقبل البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، في زيارة تعارفية، وذلك في مقرّ البطريركية الاشرفية، بحضور الخوري كارو طاتيوسيان ومسؤول العلاقات العامة في البطريركية السيد شربل بسطوري.
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وخلال اللقاء، هنأ البطريرك اللواء شقير على الجهود التي يبذلها والتدابير المتّخذة في إطار عمل المديرية العامة للأمن العام، مشيدًا بكفاءته العالية في أداء مهامه. كما أثنى على مواقفه الوطنية ودوره الفاعل في تعزيز الأمن، مشددًا على أهمية محاربة الفساد، انسجامًا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
وفي ختام اللقاء، قدّم البطريرك ميناسيان ميدالية الكاردينال أغاجانيان للواء شقير، تقديرًا لعطاءاته وامتنانًا لجهوده.
 
 
 
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