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لبنان
وزارة الداخلية تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاءي عاليه وكسروان
Lebanon 24
06-05-2025
|
01:27
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نشرت
وزارة الداخلية
والبلديات نتائج
الانتخابات البلدية
والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء عاليه وقضاء كسروان.
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