سلام في ذكرى الشهداء: حِبر قلمهم لا يزال يرسم لنا طريق الدولة السيّدة

كتب رئيس الحكومة على منصة "إكس": "في ذكرى ويومهم، ننحني إجلالًا لأرواحهم التي ارتقت دفاعًا عن الحق والحقيقة. كانوا صوتًا مدوياً للحرية والكرامة في وجه القمع والاستبداد. لكل هؤلاء الأحرار. والمسؤولية علينا في تحقيق العدالة لتاريخهم وللمستقبل الذي حلموا به. حِبر قلمهم لا يزال يرسم لنا طريق الدولة السيّدة، العادلة والقوية التي نعمل على بنائها، وفاء لدمائهم. وحماية لنا ولأبنائنا".

Advertisement