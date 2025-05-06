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لبنان

جعجع التقى الفائزين في الانتخابات البلدية في جبيل وجونية

Lebanon 24
06-05-2025 | 02:40
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استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، اللائحة الفائزة في انتخابات المجلس البلدي في جبيل برئاسة الدكتور جوزيف الشامي، في حضور  عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحوّاط ومنسّق جبيل في "القوات" بشير الياس.
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وبعدما عرض مع الحضور اجواء سير الانتخابات في المدينة وتقييم النتيجة، اطّلع جعجع من الوفد على برنامج عمله المستقبلي.
كما التقى جعجع في معراب، المجلس البلدي المنتخب في مدينة جونيه والذي يضمّ 18 عضوًا، بعد فوزه في الانتخابات البلدية، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش ومنسّق كسروان – الفتوح في "القوات" نهرا البعيني.

عقب الزيارة، أعرب الرئيس الجديد فيصل افرام، باسم المجلس البلدي، عن "شكره لـلحكيم على دعمه منذ البداية، إذ إنه شارك بطريقة أساسية وفعّالة لإنجاح التحالف وتوسيعه وقد أسفر عن فوز اللائحة بأكملها، وسيستمر رئيس القوات بدعمه طالما اننا نقوم بواجبنا ونجهد لتحقيق الرؤية التي وعدنا بها أهالي جونيه".

وإذ رأى أن "هذا التحالف سيكون سندا لعمل المجلس البلدي"، لفت افرام الى أنه "أطلع جعجع على البرنامج والمبادرات والمشاريع التي ستسعى البلدية الى إطلاقها وتنفيذها"، مؤكدا انها "ستعمل وتحقق، وهذا يوم جديد".
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