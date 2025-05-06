جعجع التقى الفائزين في الانتخابات البلدية في جبيل وجونية

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وبعدما عرض مع الحضور اجواء سير الانتخابات في المدينة وتقييم النتيجة، اطّلع من الوفد على برنامج عمله المستقبلي. استقبل " " في معراب، اللائحة الفائزة في انتخابات في برئاسة الدكتور ، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحوّاط ومنسّق جبيل في "القوات" بشير الياس.وبعدما عرض مع الحضور اجواء سير الانتخابات في المدينة وتقييم النتيجة، اطّلع من الوفد على برنامج عمله المستقبلي.

كما التقى جعجع في معراب، المجلس البلدي المنتخب في والذي يضمّ 18 عضوًا، بعد فوزه في ، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" ومنسّق كسروان – في "القوات" نهرا البعيني.



عقب الزيارة، أعرب الرئيس الجديد فيصل افرام، باسم المجلس البلدي، عن "شكره لـلحكيم على دعمه منذ البداية، إذ إنه شارك بطريقة أساسية وفعّالة لإنجاح التحالف وتوسيعه وقد أسفر عن فوز اللائحة بأكملها، وسيستمر رئيس القوات بدعمه طالما اننا نقوم بواجبنا ونجهد لتحقيق الرؤية التي وعدنا بها أهالي ".



وإذ رأى أن "هذا التحالف سيكون سندا لعمل المجلس البلدي"، لفت افرام الى أنه "أطلع البرنامج والمبادرات والمشاريع التي ستسعى البلدية الى إطلاقها وتنفيذها"، مؤكدا انها "ستعمل وتحقق، وهذا ".