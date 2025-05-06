Advertisement

لبنان

عباس ابراهيم في ذكرى شهداء الصحافة: الوفاء لا يكون بالرثاء بل بإحياء رسالتهم

Lebanon 24
06-05-2025 | 02:43
A-
A+
Doc-P-1356417-638821214747659726.png
Doc-P-1356417-638821214747659726.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب اللواء عبّاس ابراهيم على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية في 6 أيار: "في 6 أيار، ذكرى شهداء الصحافة في لبنان، ننحني اجلالا لمن كتبوا الحقيقة بدمائهم لا بحبر مستعار. من الحقبة العثمانية مرورا بالحرب الأهلية وصولا الى من قضوا في الحرب الأخيرة مع العدو الاسرائيلي سطّرت الصحافة بالدم سجلّها الوطني. دماء شهداء الصحافة أمانة لا تنسى وذكراهم مقاومة مستمرّة ضدّ القمع والاغتيال والتضليل".
Advertisement

أضاف: :أما اليوم، فالصحافة تُستشهد بصمت تحت سطوة التكنولوجيا وابتذال الرأي وبعض الأقلام المأجورة التي باعت ضميرها".

تابع: "الوفاء لا يكون بالرثاء بل بإحياء رسالتهم: أن تبقى الكلمة حرّة، لا تباع ولا تروّض".
مواضيع ذات صلة
بوشكيان في ذكرى شهداء الصحافة: أحيي جهود الإعلامين المدافعين عن الحق
lebanon 24
06/05/2025 12:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدادًا لإحياء ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية.. إليكم ما بحثه القصيفي ورئيس بلدية بيروت
lebanon 24
06/05/2025 12:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نادي الصحافة يحيي ذكرى شهدائه: آن الأوان لتقدير حقوق الصحافيين وتوفير حماية لهم
lebanon 24
06/05/2025 12:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24
في ذكرى شهداء الصحافة.. تعليق للسفارة الفرنسية في لبنان
lebanon 24
06/05/2025 12:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:24 | 2025-05-06
05:19 | 2025-05-06
05:07 | 2025-05-06
05:01 | 2025-05-06
05:00 | 2025-05-06
04:59 | 2025-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24