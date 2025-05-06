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لبنان
"بيجر 2" كانت ستستهدف عناصر حزب الله في أيلول الماضي.. وتركيا أحبطت المخطط تقارير تكشف (صور)
Lebanon 24
06-05-2025
|
02:52
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أوردت تقارير صحافية تركية ان "اجهزة الاستخبارات
التركية
أحبطت عملية إدخال أجهزة "بيجر" ثانية مفخخة كانت في طريقها الى
لبنان
لتستهدف عناصر
حزب الله
.
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وجاء في التقرير الذي نشرته منصة ODATV التركية أنه "من خلال عملية أمنية دقيقة، تمكّنت المخابرات التركية (MIT) من إحباط محاولة تهريب شحنة متفجرات عالية الخطورة كانت موجهة إلى "حزب الله" في لبنان، حيث تبيّن أن الشحنة تحتوي على أجهزة إلكترونية معدّلة تُستخدم لتفعيل متفجرات عن بُعد.
وأشار التقرير إلى أن العملية جاءت بعد تلقي بلاغ استخباراتي في 20 أيلول 2024، (اي بعد ايام قليلة على هجمات البيجر) بشأن شحنة مشبوهة ستُنقل من إسطنبول إلى
بيروت
، الشحنة كانت قد وصلت من
هونغ كونغ
بتاريخ 16 أيلول عبر شركة "SMT Global Logistics Limited" التايوانية، وصرّح عنها بأنها تتضمن "فرامات طعام"، فيما كان مخططًا نقلها إلى لبنان في 27 أيلول.
وخلال تفتيش دقيق، اكتشفت
الأجهزة الأمنية
أن الشحنة مكونة من 61 صندوقًا بوزن إجمالي 850 كغ، وتحتوي على 1300 جهاز نداء من طراز Gold
apollo
924 R3 GP، و710
أجهزة شحن
مكتبية، إلى جانب معدات إلكترونية إضافية مثل خلاطات يدوية وأجهزة تسجيل ومحولات شبكات.
وأظهر الفحص الفني أن أجهزة النداء تم تعديلها لتحتوي على مواد شديدة الاشتعال داخل أماكن البطاريات، ويمكن تفعيلها عبر إشارات إلكترونية أو عند حدوث قصر كهربائي، ما يجعلها وسيلة محتملة في عمليات تفجير عن بُعد.
وجاء في التقرير أنه "تم ربط الأجهزة المُستخدمة بشركة "Gold Apollo" التايوانية، المرتبطة بشركة مجرية تُدعى "
bac consulting
KFT"، يُشتبه في أنها تعمل كواجهة لأنشطة استخباراتية. (الجديد)
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